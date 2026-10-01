Taiwán inicia visita oficial a Guatemala para fortalecer lazos

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CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El canciller de Taiwán, Lin Chia-Lung, inició el jueves una visita oficial a Guatemala, uno de los pocos aliados diplomáticos de la isla en Latinoamérica y el Caribe, en el marco de la conmemoración de los 92 años de relación de amistad y cooperación con la nación centroamericana.

Acciones de la autoridad

La visita busca avances en temas de interés común, como el intercambio comercial, entre otras ramas. Guatemala y Belice son los únicos aliados de Taiwán en Centroamérica y figuran entre los 12 estados latinoamericanos y caribeños que mantienen lazos con la isla.

El ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Martínez, se reunió con Lin y resaltó en conferencia de prensa la importancia de la relación bilateral. "La delegación empresarial que acompaña al canciller es una muestra del dinámico ecosistema industrial, tecnológico y comercial de Taiwan. Sin duda este intercambio permitirá abrir nuevas oportunidades de colaboración", resaltó.

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¿Qué declararon los funcionarios sobre la visita?

Por su parte, Li afirmó que este intercambio permite evaluar los acuerdos a los que se llegó durante la visita realizada por el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, a Taiwán en 2025. "Gracias a los esfuerzos de ambas partes los acuerdos se han ido implementando y han producido frutos concretos, demostrando la amistad entre ambos países", señaló.

El presidente de Taiwán Lai Ching-te dijo durante esa visita de Arévalo que los dos países "fortalecerán los intercambios y la cooperación, así como los programas de becas para jóvenes, proporcionarán capacitación para talentos en tecnología de punta e información y comunicación, con el fin de impulsar la prosperidad y el desarrollo".

Arévalo, por su parte, identificó la salud pública, la educación, la agricultura, la tecnología y la infraestructura como áreas clave donde Guatemala busca aumentar su capacidad.

Li y la delegación que lo acompaña visitarán el terreno donde se construye el hospital especializado contra el cáncer en Ciudad de Guatemala y el Centro de Monitoreo para Operaciones de Emergencia y Control de Incidentes en el Aeropuerto Internacional La Aurora, ambos proyectos cuentan con la cooperación y asistencia de Taiwán. El canciller visitante y su comitiva también celebrarán reuniones con el sector empresarial guatemalteco.

La asistencia a los aliados es clave mientras Taipei intenta mantener la línea contra los avances de China, que típicamente ofrece grandes proyectos como carreteras, ferrocarriles y estadios para atraer a los socios de la isla, a menudo esperando el reembolso a tasas de mercado. Taiwán es una isla autogobernada que Beijing reclama como su propio territorio.