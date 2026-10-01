Choque múltiple en carretera 57

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Una carambola en la que se vieron involucrados cuatro vehículos se registró la tarde de este jueves en los carriles centrales de la carretera 57, a la altura del Eje 104, con dirección a Villa de Pozos.

Cronología del caso

El accidente fue reportado alrededor de las 19:00 horas, cuando un camión de transporte de personal impactó por alcance a una camioneta Ford blanca, la cual fue proyectada contra una camioneta de tres toneladas, también blanca. A su vez, esta última habría impactado a otro camión de transporte de personal, cuyo conductor se retiró del lugar.

Acciones de la autoridad

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Tras el percance, acudieron representantes de las compañías aseguradoras para realizar la evaluación de los daños y buscar un acuerdo entre los involucrados para la reparación de las unidades.

El accidente generó afectaciones a la circulación en este tramo de la carretera 57.