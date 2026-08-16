También tembló al sur de España

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Granada, Esp.- El terremoto de magnitud 5 con epicentro registrado este sábado en la provincia de Granada (sur de España) sacudió gran parte de Andalucía y se sintió en las regiones limítrofes de Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura, así como en la de Madrid, aunque no constan víctimas.

Además de ese seísmo, ocurrido en la localidad de Alhendín durante diez segundos, la ciudad de Granada y su área metropolitana acumularon varias decenas de temblores de intensidad diversa durante la noche pasada, que causaron daños materiales, aunque no graves, según las autoridades. Dos de las réplicas fueron de 3.3 y 3 grados de magnitud.

La provincia de Granada no registraba un terremoto de esta intensidad desde 1955, cuando la localidad de Armilla fue epicentro de otro temblor de intensidad 5. Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el temblor principal de este sábado se percibió en más de 200 municipios de cinco regiones, aunque con intensidad diferente.

La red sísmica andaluza había contabilizado alrededor de 200 movimientos, en su mayoría no sentidos por la población, en el entorno epicentral desde el jueves pasado. Según los especialistas, es posible, durante las próximas horas o días, que continúen los movimientos de magnitud 3 o 4.

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Andalucía concentra la mayor parte de los municipios afectados, de las provincias de Granada, Jaén, Málaga, Córdoba, Almería y Sevilla.

En las redes sociales circulan numerosos vídeos sobre el terremoto, especialmente de Granada, en los que se ven algunos escombros en las calles, y comentarios desde otros lugares de personas que despertaron al sentir el terremoto.

Ni Protección Civil ni los servicios de emergencias reportaron víctimas, aunque la continuidad de temblores provocó que numerosos vecinos del área metropolitana de Granada saliesen de casa para concentrarse en parques y otros espacios al aire libre.

El presidente regional de Andalucía, Juan Manuel Moreno, informó que "hubo algunos daños materiales, así que hay que tener cuidado sobre cualquier cornisa o fachada dañada que se pueda desprender".

El servicio público de emergencias gestionó unas 200 llamadas, la mayoría de ellas de Granada, pero también desde otras, algunas de ella para alertar de grietas, caída de cornisas, cascotes, muros y otros desperfectos en edificios. Los bomberos efectuaron 85 intervenciones, pero sin consecuencias graves.