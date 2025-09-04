Temen palestinos éxodo permanente

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza.- Mientras la artillería y las bombas golpean en torno a la ciudad más grande de Gaza e Israel promete una nueva ofensiva punitiva, los palestinos en la ciudad están paralizados por el miedo, sin saber a dónde ir, cuándo salir y si alguna vez regresarán.

Israel ha declarado que la Ciudad de Gaza, en el norte del territorio, es una zona de combate mientras el ejército avanza con aviones para tomarla en una campaña para someter a Hamás. Partes de la ciudad ya se consideran “zonas rojas”, donde se ha ordenado a los palestinos evacuar antes de los esperados combates intensos.

Eso mantiene en vilo a los residentes, muchos de los cuales regresaron después de huir de la ciudad en las etapas iniciales de la guerra entre Israel y Hamás. Mientras las excavadoras israelíes allanan el terreno en barrios ocupados y los líderes israelíes defienden una reubicación masiva de palestinos fuera de Gaza, salir de la ciudad ahora podría significar irse para siempre. Mudarse cuesta millas de dólares y encontrar espacio en el sur abarrotado para montar una tienda de campaña parece imposible. Pero quedarse, dicen, podría ser mortal.

“Las fuerzas israelíes, cuando marcan cualquier área con color rojo y piden a la gente que se vaya, realmente la destruirán”, afirmó Mohammed Alkurdi, quien se refugia en la Ciudad de Gaza junto con cientos de millas de otros palestinos.

“Así que es como decidir si vivir o morir. Es muy simple así”, dijo.

Una elección imposible entre quedarse y huir

Desde que Israel declaró el área como zona de combate el viernes, una pequeña fracción —unos 14.840 palestinos de casi un millón de personas que la ONU estima están en la Ciudad de Gaza— habían abandonado sus hogares en la ciudad hasta el lunes, la mayoría para huir al sur, según el Site Management Cluster, un organismo humanitario conjunto que coordina la asistencia para personas en sitios de desplazamiento.

Una pequeña parte de ellos, alrededor de 2.200, se han mudado a nuevos lugares dentro de la Ciudad de Gaza después de versos desplazados por ataques israelíes.