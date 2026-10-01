Textos muestran cómo exalumna de Cornell se convenció de que fue violada: informe

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ITHACA, Nueva York, EE.UU. (AP) — Una exestudiante de la Universidad de Cornell que alega que fue violada en grupo en una fraternidad en 2024 recibió poco después un mensaje de texto con una disculpa de uno de los miembros. Tras decir inicialmente que no veía lo ocurrido como algo ilegal, en cuestión de semanas se convenció de que habían vulnerado su integridad, según información periodística donde se mencionan registros de la investigación privada de la universidad.

Cronología del caso y cambio de percepción de la víctima

Los documentos, según los describió The New York Times, trazan el cambio de la mujer: pasó de ver el presunto encuentro como una vergonzosa humillación a considerarlo como una agresión sexual que luego denunció ante la policía del campus, abordó con los investigadores internos de la universidad y persigue en una demanda presentada en septiembre. El caso ha sacudido el campus de una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y ha planteado preguntas sobre por qué no se presentó ningún caso penal.

Según la nota del Times basada en registros y declaraciones recopilados durante la pesquisa:

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Al día siguiente de la fiesta del 19 de octubre de 2024 en la casa de la fraternidad Chi Phi, la mujer regresó a su habitación y les dijo a sus compañeras de cuarto que había tomado ketamina, un potente anestésico que a veces se usa como droga recreativa, y que había tenido relaciones sexuales con varios hombres. Las compañeras dijeron que, en ese momento, la mujer no describió los hechos como una violación o una agresión, pero una compañera señaló: "No recuerdo realmente que ella en algún momento mencionara que hubiera dicho que sí a algo de lo que ocurrió", informó el periódico.

Mensajes y reacciones posteriores a la fiesta

Mensajes entre la denunciante y uno de los acusados

Al día siguiente, la mujer recibió un mensaje de texto de uno de los hombres a quienes más tarde acusaría en su demanda por agresión sexual. Él le escribió que "solo quería disculparse por cómo se dieron las cosas la otra noche" y lamentó que él y otro miembro de la fraternidad —también demandado en la querella de la mujer— hubieran estado demasiado intoxicados como para "pararlo y echar a la gente antes de que se saliera totalmente de control".

La mujer respondió por mensaje que "al final del día nada de lo sexual fue ilegal" y que le había gustado estar con los dos hombres.

Pero para el 23 de octubre de 2024, ella estaba cada vez más angustiada porque el episodio se había difundido por el campus. Poco después, vio una publicación en un foro en línea sobre la vida griega del campus donde se afirmaba que miembros de Chi Phi habían violado en grupo a una estudiante de segundo año y que debían ser denunciados.

"Esa es la primera vez que escuché que la narrativa cambiara a que yo no era una ramera y que me habían agredido", les dijo después a los investigadores.

En los días posteriores a esa publicación, su tono se volvió más agraviado —"¿cómo pudiste dejar que esto pasara?"— mientras seguía comunicándose con el primer miembro de Chi Phi que le había escrito tras la fiesta. Aun así, planeaba asistir a la fiesta de Halloween de la fraternidad, hasta que le retiraron la invitación.

El 3 de noviembre de 2024, le envió un mensaje al hombre: "dejemos claro que el 90% de lo que pasó esa noche no fue consensuado", y dijo que le habían dado mucha ketamina. Aunque sus recuerdos eran fragmentarios, incluían un acto sexual humillante, bajo el efecto de drogas, escribió.

"Sé que te dije que me sentía incómoda y que no conocía a nadie en la habitación", añadió.

Acudió a la policía del campus de Cornell cinco días después y volvió a hablar con ellos el 14 y 15 de noviembre de 2024, diciéndoles: "Puedo decir con 100% de certeza que fui violada", según un reportaje de CBS New York, que afirmó haber obtenido una transcripción de su entrevista con la policía.

Acciones institucionales y judiciales

El gobierno estudiantil de Cornell planeó un foro público el jueves sobre violencia sexual para permitir que los estudiantes exijan "responsabilidad institucional" y hablen de sus propias experiencias en el campus.

Cornell ha dicho que suspendió indefinidamente a la fraternidad Chi Phi y sancionó o expulsó a algunos estudiantes, pero se ha negado a dar detalles, citando normas de privacidad estudiantil.

El fiscal de distrito local, Matthew Van Houten, declinó en su momento presentar cargos penales, pero esta semana manifestó que reabriría la investigación con base en nueva información incluida en la demanda de la mujer, que la identifica únicamente con el seudónimo Jane Doe.

Ha sostenido que el primer relato de la mujer ante la policía no incluía acusaciones de que hubiera sido drogada contra su voluntad, incapacitada más allá de la capacidad de consentir o forzada a tener relaciones sexuales. Después de que CBS News revelara esta semana detalles de la transcripción de la entrevista policial, le dijo a la cadena que nunca había visto su relato detallado y que, en cambio, se había basado en una declaración redactada por un agente de la policía del campus y firmada por la denunciante.

Ella demanda a siete hombres que, según dijo, participaron en la agresión, así como a la universidad, la fraternidad y otras personas.

Los abogados de dos de los hombres a quienes demanda han negado que participaran en una agresión sexual. Uno afirmó que su cliente no había tocado a la mujer ni había consumido drogas. Los intentos de The Associated Press por contactar a los otros hombres o a sus representantes no han tenido éxito.

Bajo presión del público y de políticos, incluida la gobernadora Kathy Hochul, la universidad privada aceptó el miércoles incorporar a abogados externos para investigar de manera independiente cómo manejó las acusaciones de la mujer.