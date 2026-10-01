Comisión de Hacienda aprueba reforma Ley Aduanera en San Lázaro

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 1 (EL UNIVERSAL).- Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados aprobaron, por mayoría de votos, la iniciativa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para modificar la Ley Nacional Aduanera.

Cambios en el embargo precautorio y sanciones

El dictamen sufrió modificaciones tras la celebración de un parlamento abierto con el sector privado, por lo que el embargo precautorio no será generalizado y entrará en vigor hasta 2027.

Además, se aprobó una reserva con la finalidad de endurecer el castigo al huachicol fiscal para establecer que "Tratándose de hidrocarburos y petrolíferos" se aplicará una multa de 50% al 100% del valor comercial de las mercancías cuando el importador presente información inexacta, incompleta o falsa al momento de presentar documentación y declaraciones.

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"El objetivo es combatir la práctica de subvaluación porque aquí nos toca proteger el interés fiscal y proteger el interés nacional, no el interés particular", declaró la diputada de Morena Dolores Padierna.

En tanto que, del mismo partido, la diputada Claudia Rivera Vivanco sostuvo que lo anterior permitirá lograr que la Ley Aduanera "no solo sea una herramienta recaudatoria y de control, sino que en un futuro próximo pueda convertirse en una palanca política de industrialización que contribuya a elevar los encadenamientos productivos y sobre todo las metas que hemos planteado en el Plan México".

Debate y respaldo parlamentario

La reforma modifica la facultad del Estado con la intención embargar mercancía importada a través de aduanas, cuando el precio declarado durante su ingreso sea menor al 20% del precio que se maneja en el mercado mexicano. Anteriormente se podía embargar cuando el valor fuera menor al 50%.

Al respecto, el diputado del PAN Saúl Téllez dijo que su grupo parlamentario respalda la propuesta, pero advirtió que más que una multa deberían aplicarse consecuencias penales.

"Se abre una ventana perversa porque los huachicoleros tienen una cantidad inmensa de recursos y sin ningún problema podrán pagar esas multas. Deben de ser castigados, estamos a favor de esta reserva, pero me parece que se quedan corto", expresó.

El objetivo del dictamen es evitar prácticas de subvaluación en perjuicio de la recaudación y de los productores nacionales y demás participantes del mercado que cumplen con sus obligaciones fiscales y aduaneras.

Actualmente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que se procederá al embargo precautorio cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior en un 50% o más al valor de transacción de mercancías idénticas o similares. Con la reforma, el embargo procederá cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior en menos de un 20%.

Cuando lo anterior ocurra, las personas interesadas podrán, en un plazo de 10 días, pedir la sustitución del embargo precautorio y dejar en su lugar un depósito de garantía para recuperar su mercancía en tanto procede la investigación.

Durante el debate, se avalaron dos reservas presentadas por el presidente de esta Comisión, Carol Antonio Altamirano.

La primera de ellas para establecer que el embargo de mercancía cuando el valor sea inferior al 20% no se aplicará de manera generalizada, y será aplicable solo a las mercancías "que la autoridad aduanera determine".

Asimismo, la propia autoridad aduanera podrá determinar el porcentaje del valor declarado en el pedimento con relación al valor de transacción de mercancías idénticas o similares con el objetivo de hacer el embargo precautorio de dichas mercancías.

Lo anterior responde a las recomendaciones del sector privado quienes argumentaron que la regla no puede aplicar para todos por igual, porque a que cada industria se maneja de modo diferente, y los precios de sus productos pueden varias, a pesar de que sean los mismos, dependiendo de especificaciones técnicas, volumen, descuentos, o contratos a largo plazo, entre otras cosas.

En la segunda reforma se endurece el combate al huachicol fiscal, al establecer que "Tratándose de hidrocarburos y petrolíferos" se aplicará una multa de 50% al 100% del valor comercial de las mercancías a quienes presenten información inexacta, incompleta o falsa al momento de presentar documentación y declaraciones.

Finalmente, se agregó un artículo transitorio para que la reforma entre en vigor a partir del 1 de enero de 2027.

El dictamen fue avalado en lo general por 27 votos a favor por parte de Morena, PT y PVEM, así como 4 sufragios en contra del PRI, PAN, y MC, en tanto que en lo particular, hubo votación dividida.

Después su aprobación, la reforma fue turnada al pleno para su debate y votación.