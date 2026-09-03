Tiroteo deja un muerto en Minneapolis

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Minneapolis, Minnesota.- Al menos una persona murió y otras seis resultaron heridas en un tiroteo en un edificio de apartamentos en Minneapolis, informaron funcionarios.

Siete personas fueron trasladadas a un hospital cercano, según el Centro Médico Hennepin Healthcare.

Un video publicado en redes sociales mostraba a policías apuntando rifles hacia arriba a una torre de apartamentos cerca del Centro de Convenciones de Minneapolis. Funcionarios advirtieron a los residentes que evitaran el vecindario cercano de Loring Park.

No se difundió de momento información adicional sobre el estado de los heridos.

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El gobernador de Minnesota, Tim Walz, señaló en una publicación en redes sociales que funcionarios estatales están en el lugar ayudando a la policía.

En otro hecho, un adulto resultó herido en un tiroteo en una escuela primaria de Virginia el miércoles en la mañana, según un funcionario que respondió al lugar y confirmó que ningún niño fue lastimado.

Jim Wood, concejal municipal de Waynesboro cuyo distrito incluye la Escuela Primaria Westwood Hills, dijo en una entrevista telefónica que el tiroteo fue un incidente aislado y que el tirador ya no representa una amenaza. Se negó a dar más detalles sobre el estatus del sospechoso del mismo.

"Fue un asunto entre dos personas", declaró Wood, quien estaba en un evento cercano y fue al lugar. Más tarde fue a una iglesia, donde los niños se estaban reuniendo con sus familias.