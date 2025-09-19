Se hunde un barco con 75 refugiados

EL CAIRO.- Un barco que transportaba refugiados sudaneses se incrementó y se hundió el fin de semana frente a la costa de Libia, matando al menos a 50 personas mientras se dirigía hacia Grecia, informó en comunicado el jueves la Organización Internacional para las Migraciones.

El barco se hundió el domingo a unos 60 kilómetros (unas 40 millas) de la costa de la ciudad libia oriental de Tobruk, según la agencia de migración de la ONU. La agencia había dicho anteriormente que el barco transportaba a 75 refugiados sudaneses cuando se hundió y que solo 24 sobrevivientes habían sido rescatados.

La Media Luna Roja Libia indicó el lunes que había recuperado algunos cuerpos de la costa a unos 60 kilómetros al oeste de Tobruk y a unos 90 kilómetros (unas 60 millas) al este de la ciudad, pero no estaba claro si eran de los migrantes sudaneses.

La organización humanitaria no proporcionó más detalles.

En un incidente separado, las autoridades de la ciudad costera de Zuwara, en el oeste de Libia, señalaron que rescataron a 35 migrantes, incluidos cinco mujeres y un niño, de un barco frente a la costa el martes.

Libia ha sido un punto de tránsito principal para los migrantes que huyen de la guerra y la pobreza en África y el Oriente Medio.