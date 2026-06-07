Tiroteo en festival en Toledo, Ohio

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Toledo, Ohio.- Un tiroteo cerca de un festival comunitario en Toledo, Ohio, causó heridas a por lo menos 12 personas el sábado, y la policía dijo que la búsqueda de los Sospechosos continuaba tras una serie de disparos que hizo que la gente corriera a buscar refugio.

Dos de los heridos estaban en estado crítico, dijo el sujeto de la policía de Toledo, Joe Heffernan. Señaló que parecía que al menos dos personas "probablemente se estaban disparando entre sí".

El Departamento de Policía de Toledo dijo que el tiroteo ocurrió cerca del Old West End Festival, una reunión anual con música en vivo y recorridos por casas en un distrito histórico de la ciudad.

El departamento dijo que estaba en marcha una búsqueda activa de los responsables.

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El gobernador de Ohio, Mike DeWine, dijo en un comunicado: "Estoy profundamente preocupado por la situación en Toledo esta noche. Los festivales de verano deben ser espacios seguros para que las familias pasen tiempo juntas sin temor a la violencia".

Varios videos publicados en redes sociales mostraban a personas corriendo mientras se escuchan disparos y personal de emergencia atendiendo a otros que parecían heridos.

Kevin Berry dijo que estaba con sus amigos en el arboreto del vecindario escuchando música en vivo cuando oyó una serie de disparos. "Todos se tiraron al suelo", señaló.

Cuando volvió a levantar la mirada, vio que alguien arrojaba un arma al suelo a menos de 15 metros de él. Los policías que ya estaban en el lugar para resguardar el festival respondieron de inmediato a la situación.

Berry, quien tiene formación médica y sirvió en la Marina de Estados Unidos, dijo que caminó por el lugar en busca de posibles víctimas que pudieran necesitar ayuda. Dijo que vio a por lo menos cinco personas con heridas de bala. "Las personas que fueron alcanzadas estaban dispersas por el área del arboreto", indicó.

El Old West End Festival es una celebración de dos días en el distrito histórico de Toledo que incluye música en vivo, puestos de comida, recorridos por casas y compras.

Berry lo describió como el "inicio de la temporada de festivales de verano de Toledo".