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El Niño provoca evacuaciones por inundaciones en Nuevo México y Arizona

Más de 20 billones de galones de agua han caído en Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado en dos semanas.

Por AP

Noviembre 02, 2026 04:58 p.m.
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      NUEVA YORK (AP) — Un fenómeno climático caótico está intensificando las fuertes lluvias y las inundaciones en el suroeste de Estados Unidos, según expertos.

      Un ciclo natural de calentamiento llamado El Niño está recalentando las aguas del océano Pacífico, liberando humedad al aire que puede alimentar las tormentas que pasan. Estos episodios de El Niño pueden ocurrir de manera irregular cada par de años, pero los científicos afirman que la versión más reciente es particularmente extrema.

      "Ya hemos tenido super El Niño antes, pero este es un super super El Niño", comentó el meteorólogo Jeff Masters, de Yale Climate Connections.

      El fenómeno no fue la única causa de las tormentas severas, pero los científicos señalan que está haciendo que las lluvias intensas sean más probables y más fuertes en el sur de Estados Unidos.

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      Las inundaciones repentinas del domingo provocaron evacuaciones en el norte de Nuevo México y el centro de Arizona, y una localidad de esquí de Colorado se preparó ante la posibilidad de que su río principal subiera a niveles catastróficos. Y apenas la semana pasada, otra tormenta húmeda sometió a estados del suroeste de Estados Unidos a días de inundaciones.

      En las últimas dos semanas han caído más de 20 billones de galones de agua sobre Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado --estados que se encuentran en el punto conocido como Four Corners-- y Nevada, según cálculos de Ryan Maue, excientífico jefe de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés.

      Los expertos indican que el El Niño extremo de este año está añadiendo más humedad al aire y desplazando los vientos atmosféricos hacia el suroeste, lo que crea condiciones más ideales para las tormentas.

      "La probabilidad de grandes precipitaciones en el interior del suroeste sí aumenta en esta época del año, pero lo estamos viendo en un grado que en realidad no habíamos visto antes", explicó el científico climático Daniel Swain, de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de California.

      Los océanos del mundo ya se han calentado con el tiempo debido al cambio climático causado por el ser humano, y El Niño eleva aún más las temperaturas.

      "El hecho de que las temperaturas del océano ya sean más cálidas de lo que eran, digamos, hace 100 años, hace que estas situaciones de El Niño sean aún más intensas", dijo el meteorólogo Randy Cerveny, de la Universidad Estatal de Arizona.

      El fenómeno está cambiando los patrones meteorológicos en todo el mundo: regiones como Perú y Ecuador también están registrando inundaciones récord, señaló Swain. Se espera que el episodio de El Niño alcance su punto máximo en diciembre, y los expertos dicen que su embate podría continuar durante meses después.

      Para mantenerse a salvo, los expertos recomendaron vigilar el pronóstico, planificar con anticipación y atender las advertencias de evacuación de las autoridades locales.

      "No estamos en el punto máximo del calentamiento en el océano Pacífico", añadió Cerveny. "Así que sí, veremos más de estos eventos en particular".

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