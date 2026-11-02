Apple cierra su ejercicio fiscal con beneficio de 132.175 mdd

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El gigante tecnológico estadounidense Apple divulgó este lunes que cierra su ejercicio fiscal 2026 con un beneficio neto de 132.175 millones de dólares, un 18 % más interanual, apuntalado por un último trimestre de récord.

Apple y sus resultados financieros en el ejercicio fiscal 2026

La facturación anual del fabricante del iPhone ascendió a 478.834 millones de dólares, un 15 % más respecto al mismo tramo del ejercicio anterior, y de nuevo con el teléfono inteligente como motor, según un comunicado publicado al cierre de Wall Street.

El director ejecutivo de Apple, John Ternus, destacó que este ejercicio ha sido el mejor de la historia de Apple, con hitos en las ventas del iPhone y en los ingresos por servicios en el último trimestre, y señaló que tiene la "oferta más ambiciosa hasta la fecha".

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La oferta incluye el iPhone Duo, que describió como el "más transformador desde el original", los iPhone 18 Pro y Pro Max, que son los "más potentes", la computadora Mac con funcionalidad táctil y una generación nueva de dispositivos para el hogar, detalló.

"Junto con la nueva Siri AI, conforman una gama increíble con la que afrontar la temporada navideña", agregó.

En el cuarto y último trimestre, el más seguido por los analistas, Apple registró un beneficio de 30.711 millones de dólares, un 12 % más interanual, y una facturación de 114.477 millones, también un 12 % superior.

Por segmentos, el iPhone sigue representando la mitad de los ingresos (57.583 millones), seguido por los servicios (31.573 millones) y el Mac (10.792 millones), que siguen tendencias alcistas.

En cuarto y quinto lugar se sitúan los accesorios, dispositivos de hogar y 'wearables' (8.300 millones) y los iPad (6.229 millones), que redujeron ligeramente las ventas.

Los analistas señalaban que en el último trimestre, que no incluye aún el iPhone Duo y solo refleja unos días de ventas del modelo 18 Pro, la empresa elevó los precios de los teléfonos en unos 100 dólares por la escasez de chips de memoria.

El jefe financiero de la empresa, Kevan Parekh, dijo que la base de dispositivos activos de Apple alcanzó un nuevo máximo, y el flujo de caja operativo de 28.000 millones fue repartido entre los accionistas.

El margen bruto se situó en el 47,9 %, con un impacto favorable de un punto porcentual atribuido a los reembolsos del Gobierno de EE.UU. por la reversión en su política arancelaria, indicó.

Los resultados estuvieron generalmente en línea con las expectativas, y las acciones de Apple subían un 0,5 % en las operaciones posmercado.

Apple es la mayor cotizada del mundo, con una capitalización de 4,937 billones de dólares. En el último año, se ha revalorizado un 25 %.