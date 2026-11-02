Piden a municipios reforzar las reglas para venta de pirotecnia

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Debido a que, en los últimos meses incrementa el uso de pirotecnia, se conminó a los ayuntamientos a reforzar la regulación y autorización de permisos, informó Nadia Esmeralda Ochoa Limón, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Refirió que los gobiernos municipales no deben quedar exentos luego de entregar los permisos, es decir, posteriormente deben corroborar que se cumplan las diferentes medidas de seguridad en la utilización del material explosivo.

Aunque no especificó la cantidad de reportes documentados, afirmó que la institución ha recibido denuncias donde la población identificó personas fumando a un costado de fuegos pirotécnicos, acción que pone en riesgo a quienes se encuentran en el lugar de la festividad o celebración.

En entrevista, subrayó que, si bien el operativo Cohetón está previsto para las fiestas decembrinas y fin de año, desde este mes ya se llevan a cabo inspecciones en colaboración con las direcciones municipales a fin de prevenir accidentes inadecuado manejo pirotécnico.

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Aparte, la Dirección de Protección Civil en la capital prevé capacitar a alrededor de mil 600 personas que busquen obtener permisos para la venta de pirotecnia durante el 30 y 31 de diciembre, tomando como referencia los cerca de 800 permisos que se autorizaron el año pasado.

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El titular de la dependencia, Alejandro Polanco Acosta, aclaró que la expedición de autorizaciones corresponde a la Dirección de Comercio, mientras que Protección Civil participa en la capacitación de los comerciantes.

Explicó que deben capacitarse dos personas por cada permiso solicitado y advirtió que quienes no cumplan con este requisito no podrán obtener la autorización para vender artificios pirotécnicos. Aunque todavía se coordina con Comercio el número definitivo de participantes, la proyección municipal se mantiene en aproximadamente mil 600 personas.

Polanco Acosta señaló que los permisos para el manejo de pirotecnia de menos de 100 kilogramos corresponden a la jurisdicción municipal y tienen protocolos de seguridad más sencillos.

En cambio, cuando se pretende manejar más de 10 kilogramos, los requisitos aumentan e incluyen acreditar la procedencia del material, así como que el fabricante cuente con registro ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). También deben informar el lugar donde se realizará la quema y la cantidad de pólvora que utilizarán.

Además, Protección Civil debe revisar el sitio, establecer un perímetro de seguridad y verificar que cuente con extintores, equipo de emergencia y las medidas necesarias para reducir riesgos durante la manipulación y quema de pirotecnia.

Con información de Rolando Morales/Pulso