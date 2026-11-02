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Estalla pirotecnia en panteón de Xilitla; reportan heridos (video)

El siniestro alcanzó también a varios vehículos que fueron consumidos por las llamas

Por Huasteca Hoy

Noviembre 02, 2026 04:44 p.m.
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Estalla pirotecnia en panteón de Xilitla; reportan heridos (video)
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      XILITLA.- Dos explosiones registradas en el panteón municipal, ubicado en plena zona centro de Xilitla, provocaron momentos de pánico entre los visitantes y dejaron como saldo cuatro lesionados, además de daños materiales.

      La emergencia ocurrió este lunes 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, cuando el camposanto registraba una importante afluencia de personas que acudieron a visitar las tumbas de sus seres queridos.

      De acuerdo con testimonios de visitantes y vecinos del sector, las detonaciones fueron de tal magnitud que hicieron vibrar el suelo y las ventanas de las viviendas cercanas, lo que generó alarma entre la población.

      Fuentes oficiales informaron que el incidente comenzó con la explosión de un puesto ambulante dedicado a la venta de pirotecnia, que ocasionó un incendio que alcanzó una cuatrimoto y una camioneta. En esta última unidad también había material pirotécnico, por lo que se produjo una segunda explosión.

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      Como consecuencia, una mujer sufrió lesiones de consideración y tuvo que ser trasladada a un centro médico para recibir atención especializada. Otras tres personas sufrieron lesiones menores.

      Minutos después arribaron elementos de Protección Civil Municipal, Seguridad Pública Municipal y Bomberos Voluntarios, quienes realizaron maniobras para sofocar las llamas y controlar la emergencia.

      El presidente municipal Oscar Márquez informó que había prohibido la venta de pirotecnia en ese lugar.

      Tras lo ocurrido, autoridades municipales y estatales analizan las acciones legales que podrían emprenderse contra las personas involucradas, mientras se investigan las circunstancias que originaron la primera explosión.

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