Estalla pirotecnia en panteón de Xilitla; reportan heridos (video)

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

XILITLA.- Dos explosiones registradas en el panteón municipal, ubicado en plena zona centro de Xilitla, provocaron momentos de pánico entre los visitantes y dejaron como saldo cuatro lesionados, además de daños materiales.

La emergencia ocurrió este lunes 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, cuando el camposanto registraba una importante afluencia de personas que acudieron a visitar las tumbas de sus seres queridos.

De acuerdo con testimonios de visitantes y vecinos del sector, las detonaciones fueron de tal magnitud que hicieron vibrar el suelo y las ventanas de las viviendas cercanas, lo que generó alarma entre la población.

Fuentes oficiales informaron que el incidente comenzó con la explosión de un puesto ambulante dedicado a la venta de pirotecnia, que ocasionó un incendio que alcanzó una cuatrimoto y una camioneta. En esta última unidad también había material pirotécnico, por lo que se produjo una segunda explosión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Como consecuencia, una mujer sufrió lesiones de consideración y tuvo que ser trasladada a un centro médico para recibir atención especializada. Otras tres personas sufrieron lesiones menores.

#SLP | Explosión de pirotecnia en panteón de Xilitla deja cuatro heridos; el siniestro alcanzó también a varios vehículos. Toda la información: ?? https://t.co/HHeUyoc0Bo https://t.co/Mp6vOUzboM — Pulso Online (@pulso_mx) November 2, 2026

Minutos después arribaron elementos de Protección Civil Municipal, Seguridad Pública Municipal y Bomberos Voluntarios, quienes realizaron maniobras para sofocar las llamas y controlar la emergencia.

El presidente municipal Oscar Márquez informó que había prohibido la venta de pirotecnia en ese lugar.

Tras lo ocurrido, autoridades municipales y estatales analizan las acciones legales que podrían emprenderse contra las personas involucradas, mientras se investigan las circunstancias que originaron la primera explosión.