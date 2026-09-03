logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Fotogalería

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Tras una semana, sigue la búsqueda

Nepal y China elevan a 1,225 los muertos por riada

Por EFE

Septiembre 03, 2026 03:00 a.m.
A
Tras una semana, sigue la búsqueda
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Katmandú.- Al menos 1,225 personas han muerto y 4,757 siguen desaparecidas en Nepal y China al cumplirse una semana de la devastadora riada que arrasó la frontera entre ambos países, según los últimos balances oficiales actualizados este miércoles.

      En el lado nepalí, la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) elevó a las 18.00 hora local (12.15 GMT) la cifra a 1,204 fallecidos, mientras que el número de desaparecidos disminuyó a 4,216, entre ellos al menos 583 extranjeros, incluidos dos españoles, según confirmaron ayer a EFE fuentes oficiales. Otros tres españoles que no estaban en la zona de desastre fueron contactados con éxito.

      Los equipos de emergencia han logrado rescatar a 11,993 personas en el norte y centro del país del Himalaya, donde continúan las labores con más de 21,000 efectivos desplegados.

      Por su parte, el Gobierno de la región del Tíbet (China) informó en una rueda de prensa de que las cifras, actualizadas hasta las 12:00 hora local (04:00 GMT) de este miércoles en el condado de Gyirong, sitúan en 21 los fallecidos y en 541 las personas todavía sin localizar, de las cuales 261 son extranjeras.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En la zona tibetana, más de 2,300 efectivos de emergencia han dado este miércoles por prácticamente abierto un acceso terrestre hasta el núcleo arrasado, tras una semana de trabajos condicionados por carreteras destruidas y desprendimientos. Hasta el momento, los equipos chinos han recuperado 847 efectos personales y han atendido 876 llamadas de familiares.

      La riada del pasado 26 de agosto, descrita por observadores locales como la mayor de la que se tiene memoria, provocó, según los informes, una crecida del agua de entre 15 y 18 metros por encima del nivel habitual del río, devastando asentamientos a lo largo de un tramo de 72 kilómetros del río Trishuli.

      Asimismo, destruyó el puesto fronterizo de Rasuwagadhi-Kerung, en la frontera entre Nepal y China, una vía clave para el comercio bilateral, y afectó a decenas de asentamientos.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Hombre sobrevive a un rayo en Estados Unidos
        Hombre sobrevive a un rayo en Estados Unidos

        Hombre sobrevive a un rayo en Estados Unidos

        SLP

        El Universal

        El hombre afectado relató sensaciones de ardor y hormigueo tras el impacto del rayo en la vía pública.

        El voto latino se aleja de Trump en distrito clave de EU
        El voto latino se aleja de Trump en distrito clave de EU

        El voto latino se aleja de Trump en distrito clave de EU

        SLP

        EFE

        El 44 % de habitantes del Distrito 8 reporta empeoramiento financiero y 69 % ve mal rumbo nacional

        Delcy defiende acercamiento con Washington pese a críticas chavistas
        Delcy defiende acercamiento con Washington pese a críticas chavistas

        Delcy defiende acercamiento con Washington pese a críticas chavistas

        SLP

        EFE

        La presidenta encargada de Venezuela espera que los convenios petroleros también beneficien a la población estadounidense

        Trump se atribuye giro político de Latinoamérica hacia la derecha
        Trump se atribuye giro político de Latinoamérica hacia la derecha

        Trump se atribuye giro político de Latinoamérica hacia la derecha

        SLP

        EFE

        El presidente afirmó que su influencia contribuyó a victorias electorales de gobiernos aliados, entre ellos los de Colombia y Argentina.