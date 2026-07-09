Tregua con Irán se ha acabado; "son basura"

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Redacción Internacional.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio por finalizado este miércoles el alto al fuego con Irán, tras dos días de ataques cruzados en el estrecho de Ormuz, el sur de Irán e instalaciones estadounidenses en el golfo Pérsico.

Tras los ataques iraníes contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz, EU respondió bombardeando la costa sur de Irán y la isla de Jarg, en una operación en la que fallecieron al menos ocho militares iraníes y un miembro de la Guardia Revolucionaria.

Trump dijo en la cumbre de la OTAN de Ankara que da por acabado el acuerdo marco de alto el fuego con Irán, asegurando que "se ha acabado" porque Irán "es basura".

"Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos, porque son basura. Son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta. Si tuvieran un arma nuclear, lo usarían", aseguró Trump ante la prensa al inicio de la segunda jornada de la cumbre de líderes de la Alianza.

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Irán denunció que los ataques lanzados por Estados Unidos en su territorio constituyen una "violación clara" del acuerdo de alto el fuego permanente, pactado el pasado 17 de junio entre Washington y Teherán.

Horas después de esas agresiones, la Guardia Revolucionaria iraní reivindicó 85 ataques contra bases estadounidenses en países del Golfo Pérsico, en los que sus fuerzas navales y aéreas utilizaron misiles y drones, según recogió la agencia estatal IRNA.

Donald Trump amenazó con ocupar la estratégica terminal petrolera de la isla de Jarg y con destruir puentes y plantas desalinizadoras en Irán.

Más de 20 buques de guerra estadounidenses están desplegados en Oriente Medio, según informó el Comando Central del Ejército de EU (Centcom).

Por otra parte, el Gobierno de Pakistán, que ha sido el principal mediador entre EE.UU. e Irán, instó a ambas partes a cumplir los compromisos del Memorando de Entendimiento de Islamabad y evitar una reescalada del conflicto.

Entretanto, cientos de miles de iraquíes acompañaron el féretro del líder supremo iraní Alí Jameneí, asesinado en el primer día de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, a su paso por la ciudad sagrada iraquí de Nayaf, donde llegó tras cuatro días de masivos actos funerarios en Irán.

Mientras, la ciudad santa de Mashad, la segunda más grande de Irán, se prepara para dar este jueves, el último adiós a Alí Jameneí, cuyo entierro allí culminará una semana de multitudinarios funerales.