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Washington.- El presidente estadounidense Donald Trump dice que es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente, dejando entrever que el actual mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, no ha hecho lo suficiente para poner fin a la guerra de su país contra Rusia y culpándolo por los altos precios del diésel en Estados Unidos.

En declaraciones hechas el sábado en la Casa Blanca, Trump manifestó: "Sugiero que consigan un nuevo líder que pueda llegar a un acuerdo porque podría haber hecho muchos acuerdos y por alguna razón nunca lo hace".

El presidente, quien el viernes cerró un acuerdo con el presidente ruso Vladímir Putin para comprar diésel a Rusia en un intento de abordar los altos precios del combustible antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, ha instalado a Zelenski durante semanas para detener los ataques contra la infraestructura energética rusa. También ha buscado culpar a Ucrania de los precios récord del diésel en Estados Unidos y no a la guerra liderada por Estados Unidos en Irán, que ha elevado los precios mundiales de la energía.

"Él quiere crear problemas para el mundo. Quiere crear problemas para nuestros agricultores, nuestros ganaderos, con el combustible diésel", dijo Trump, antes de partir hacia Tennessee, donde tenía previsto realizar una mitin para movilizar a republicanos opuestos.

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En una encuesta de The Associated Press y el NORC Center for Public Affairs Research realizada el mes pasado y publicada el 1 de octubre se encontró que los estadounidenses desaprueban la gestión de Trump sobre Irán y lo culpan por la alza de precios.

La extraordinaria intervención de Trump se produjo después de que al menos 20 personas murieran por ataques rusos en la región ucraniana de Zaporiyia, reportaron las autoridades el sábado.

La lista de víctimas mortales causadas por el impacto de las bombas aéreas rusas en edificios residenciales en Zaporiyia incluía a tres menores, informó el sábado el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. Al menos 18 personas más resultaron heridas en el ataque.