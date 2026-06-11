Trump desiste amenaza bombardeo Irán y mercados reaccionan

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NUEVA YORK (AP) — Las acciones de Estados Unidos se dispararon hasta lograr su mejor día en dos meses, y los precios del petróleo cayeron después de que el presidente Donald Trump desistiera por la tarde de su amenaza de bombardear Irán. Eso elevó el jueves las esperanzas de un posible acuerdo para que el flujo mundial de petróleo vuelva a ponerse en marcha.

Impacto en los mercados tras anuncio de Trump

El S&P 500 saltó 1,8%, tras una caída en dos jornadas consecutivas que lo devolvió a donde estaba a comienzos de mayo. El promedio industrial Dow Jones se disparó 1,9%, y el compuesto Nasdaq repuntó 2,5%. Las fuertes ganancias de las acciones de chips ayudaron a compensar una caída de Oracle. Los rendimientos de los bonos del Tesoro cedieron con fuerza en el mercado de bonos.

Las acciones se dispararon inmediatamente después de que Trump dijera en su red social que "las discusiones con la República Islámica de Irán han sido llevadas al más alto nivel del liderazgo iraní y aprobadas" y que la hora y el lugar de una firma "se anunciarán en breve".

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Consecuencias para el mercado petrolero y la inflación

Un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán podría reabrir el estrecho de Ormuz y permitir que los petroleros vuelvan a transportar crudo desde el Golfo Pérsico a clientes de todo el mundo. Las esperanzas de que el flujo mundial de petróleo pueda volver a ponerse en marcha hicieron que el precio del barril del crudo de referencia en Estados Unidos bajara 2,8%, alcanzando 87,56 dólares. El crudo Brent, el referente internacional, cayó 3,5% a 89,84 dólares por barril, aunque sigue por encima de su precio de alrededor de 70 dólares de antes de la guerra.

Existía una gran preocupación porque Estados Unidos e Irán han lanzado ataques en los últimos días, amenazando un frágil alto el fuego de más de un mes.

Los altos precios del petróleo causados por la guerra con Irán han empujado dolorosamente al alza la inflación, y en un informe publicado el jueves se muestra que los precios a nivel mayorista en Estados Unidos aumentaron más en mayo de lo que esperaban los economistas. El efecto es mundial, y el Banco Central Europeo se convirtió el jueves en el primer gran banco central en subir las tasas de interés en consecuencia.

El aumento en las tasas puede contener la inflación. Pero, al mismo tiempo, también desacelera economías enteras y debilitan los precios de todo tipo de inversiones, incluidas las acciones y las criptomonedas. En particular, afecta a las inversiones consideradas más caras, y algunos críticos califican a la industria de la inteligencia artificial como una burbuja en la que la inversión se infló demasiado.

Las grandes oscilaciones de las acciones de IA han arrastrado al mercado bursátil de Estados Unidos a su estela durante la última semana, y fueron un factor más importante para Wall Street que la guerra con Irán, cuando pasaron de alcanzar récords a girar de repente hacia la baja. La gran preocupación es si esas acciones subieron demasiado y demasiado rápido por la manía de la IA, y sus movimientos vertiginosos a veces han invertido la dirección de una hora a otra.

Las acciones de IA ya volvían a subir en su montaña rusa a primera hora del jueves, antes de que Trump hiciera su anuncio sobre Irán.

Marvell Technology subió 6.3 %, por ejemplo. Viene de un tramo frenético en que se desplomó 16.7%, se disparó 9.6% y luego cayó más de 5% durante dos días seguidos. Justo antes, tuvo un salto de 32.5% en un solo día, el mejor de su historia, cuando el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, sugirió que podría ser "la próxima empresa del billón de dólares". En ese momento valía algo más de 190 mil millones de dólares.

Las empresas del sector de fabricación de chips, por su parte, registraron algunas de las mayores ganancias del mercado. Lam Research subió 10.7 % y KLA avanzó 11 %.

Eso ayudó a compensar una caída de 11% de Oracle. La empresa reportó una ganancia más sólida en el último trimestre de lo que esperaban los analistas, pero también indicó que prevé recaudar 40 mil millones de dólares en efectivo este año fiscal mediante endeudamiento y la venta de sus acciones. Eso ocurre después de que recaudó 48 mil millones de dólares el año fiscal pasado para ayudar a pagar inversiones en IA.

Las acciones de otras empresas también han sido castigadas recientemente por anunciar un fuerte gasto en IA, mientras sigue la duda de si toda la inversión puede producir los tipos de ganancias y productividad que prometen los defensores de la IA.

En el mercado de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó a 4.48 % con respecto al 4.55 % a última hora del miércoles, ya que la caída de los precios del petróleo le quitó presión al alza sobre la inflación.

Una caída sostenida de los precios del petróleo podría permitir que la Reserva Federal mantenga estable su tasa de interés principal este año, en lugar de subirla como muchos operadores sospechaban que podría tener que hacer debido a la alta inflación y a un sólido mercado laboral de Estados Unidos. Tras el anuncio de Trump, los operadores redujeron sus apuestas sobre un posible aumento de la tasa de fondos federales este año, según datos de CME Group.

Las acciones de las empresas más pequeñas pueden sentir el mayor beneficio de tasas de interés más bajas porque muchas necesitan pedir prestado efectivo para crecer, y el índice Russell 2000 de las acciones más pequeñas de Estados Unidos saltó un 2.6 %, liderando el mercado.

En los mercados bursátiles del exterior, los índices subieron modestamente en Europa tras un cierre mixto en Asia.

El FTSE 100 de Londres subió 0.5 %, y el Hang Seng de Hong Kong cayó 0.7%, en dos de los movimientos más grandes del mundo.