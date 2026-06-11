logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Culturas prehispánicas y Shakira coronan apertura del Mundial

Fotogalería

Culturas prehispánicas y Shakira coronan apertura del Mundial

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Corte federal permite a Estados Unidos mantener aranceles del 10%

El caso sobre la legalidad de los aranceles podría llegar a la Corte Suprema.

Por AP

Junio 11, 2026 05:58 p.m.
A
Corte federal permite a Estados Unidos mantener aranceles del 10%
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      WASHINGTON (AP) — El gobierno de Estados Unidos puede seguir recaudando el arancel mundial del 10% que impuso en febrero mientras se procesan las impugnaciones a esos gravámenes en los tribunales, dictaminó el jueves una corte federal.

      Corte de Apelaciones avala aranceles temporales

      La decisión de la Corte de Apelaciones para el Circuito Federal en Washington supone una victoria procesal para el gobierno, al concluir que su argumento "probablemente tendrá éxito en cuanto al fondo".

      Lo que está en juego son aranceles temporales mundiales del 10% que el presidente estadounidense Donald Trump impuso después de que la Corte Suprema anuló en febrero aranceles aún más amplios que el mandatario había impuesto el año pasado a casi todos los países del mundo. Los nuevos aranceles, invocados en virtud de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, están programados para expirar el 24 de julio.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Disputa legal sobre la Sección 122 y déficits comerciales

      La Sección 122, que nunca antes se había utilizado para justificar impuestos a las importaciones, permite al presidente imponer aranceles mundiales de hasta el 15% durante 150 días, tras lo cual se necesita la aprobación del Congreso para prorrogarlos.

      La Sección 122 está diseñada para lo que denomina "problemas fundamentales de pagos internacionales". Lo que se disputa es si esa redacción abarca los déficits comerciales —la brecha entre lo que Estados Unidos vende y compra a otros países—, como sostiene el gobierno de Trump.

      Un panel de tres jueces de la Corte de Comercio Internacional, en Nueva York, determinó el mes pasado que los aranceles globales del 10% eran ilegales después de que pequeñas empresas presentaran una demanda para frenarlos. El tribunal de comercio resolvió, por 2-1, que Trump se excedió en la facultad arancelaria que el Congreso había delegado al presidente en virtud de la ley. Los aranceles son "inválidos" y "no autorizados por la ley", escribió la mayoría.

      El caso podría terminar ante la Corte Suprema.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Corte federal permite a Estados Unidos mantener aranceles del 10%
      Corte federal permite a Estados Unidos mantener aranceles del 10%

      Corte federal permite a Estados Unidos mantener aranceles del 10%

      SLP

      AP

      El caso sobre la legalidad de los aranceles podría llegar a la Corte Suprema.

      Inflación en Argentina baja en mayo y Milei celebra
      Inflación en Argentina baja en mayo y Milei celebra

      Inflación en Argentina baja en mayo y Milei celebra

      SLP

      AP

      El gobierno de Milei enfrenta desafíos económicos y escándalos de corrupción.

      Venezolana herida en detención ICE en Detroit presenta declaración jurada
      Venezolana herida en detención ICE en Detroit presenta declaración jurada

      Venezolana herida en detención ICE en Detroit presenta declaración jurada

      SLP

      AP

      ACLU y defensores denuncian deficiencias médicas en instalaciones de detención migratoria en Michigan.

      Estados Unidos impone sanciones a CUPET y afecta energía en Cuba
      Estados Unidos impone sanciones a CUPET y afecta energía en Cuba

      Estados Unidos impone sanciones a CUPET y afecta energía en Cuba

      SLP

      AP

      Cuba denuncia que las sanciones afectan a la población y buscan desestabilizar al país.