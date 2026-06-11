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CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El Mundial 2026, primera en la historia en realizarse en tres países y la más grande en la historia con 48 equipos y 104 partidos, se pone en marcha el jueves.

México, coanfitrión del torneo junto con Estados Unidos y Canadá, disputa el primer partido ante Sudáfrica.

El encuentro se realiza en el Estadio Azteca, que pasó por una remodelación durante más de dos años, fue rebautizado como Estadio Banorte y se conocerá como Estadio Ciudad de México durante el Mundial.

México abre el Mundial 2026 con victoria 2-0 sobre Sudáfrica

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Aquí lo último antes, durante y después del partido inaugural:

Tras chaparrón, aficionados salen a celebrar la victoria de México al Ángel

Pese a que la lluvia dejó el Ángel de la Independencia con ríos junto a las baquetas que rodean la glorieta, en cuanto escampó levemente cientos de aficionados empezaron a llegar al monumento por los cuatro puntos cardinales, saltando los charcos o arremangándose los pantalones.

"El agua es lo de menos estamos todos empapados pero no importa, es cada cuatro años ", dijo Karen Ramos, una abogada de 37 años que lleva a su hijo pequeño de la mano dispuesta a dar "la vuelta triunfante" al Ángel.

Desde la base del monumento, los afionados eufóricos celebraban con banderas, haciendo sonar las trompetas y con humo verde, blanco y rojo, los colores de la bandera. Nadie contemplaba irse a casa pronto. — María Verza —

Raúl Jiménez rompe su sequía mundialista seis años después de una fractura de cráneo

A Raúl Jiménez, la vida no parece guardarle un punto medio. Hace seis años, el mexicano sufrió una fractura de cráneo durante un partido de la Liga Premier inglesa que súbitamente puso su carrera deportiva —y su vida— en riesgo. El jueves, sin embargo, llegó la recompensa: su primer gol en una Copa del Mundo. Con su gente. En el estadio que lo vio crecer como futbolista. — León Felipe Girón —

Julián Quiñones, el jugador del partido

Nacido hace 29 años en Magüi Payán, Colombia, Quiñones abrió la puerta al debut exitoso de México en el Mundial.

El atacante, quien llegó al fútbol mexicano con el club Lobos BUAP, militó después en Santos Laguna, Atlas, Tigres y América. Se naturalizó y formó una familia en México.

Pero en 2024, fue fichado por Al-Qadisiyah, de Arabia Saudí. Perdido por algún tiempo en el radar del técnico Javier Aguirre, se llegó a dudar que volviera a la selección.

Ahora, encendió la alegría de los mexicanos en el Mundial que coorganizan. — Luis Ruiz —

Termina partido. México 2, Sudáfrica 0

La selección mexicana, que cambió tres veces de técnico desde el Mundial anterior y que pasó largo tiempo sin encontrar el buen fútbol, logra un debut alentador en la inauguración del Mundial.

Su siguiente rival será Corea del Sur, el jueves 18. — Luis Ruiz —

Expulsión para México

Se va César Montes, quien ve la roja por una falta en las inmediaciones del área mexicana.

Sudáfrica se queda con 9

El mediocampista Themba Zwane se marcha tras la revisión del VAR, que ratifica la sanción aplicada originalmente por el árbitro tras un golpe.

Gol de Raúl Jiménez. México en ventaja 2-0

Raúl Jiménez aprovecha un centro a segundo palo y marca con un cabezazo hacia abajo frente al arquero Williams a los 67 minutos, justo cuando el público comenzaba a impacientarse.

Expulsión para Sudáfrica

Sudáfrica se queda con diez tras la expulsión con tarjeta roja de Sphephelo Sithole, a los 50 minutos.

Termina primer tiempo con ventaja de México 1-0

México tiene ventaja de 1-0 sobre Sudáfrica, tras una primer mitad en la que ha sido superior en posesión y en jugadas de peligro.

Tras el gol de Quiñones, México tuvo al menos un par de oportunidades claras, pero el palo y el arquero Williams le han impedido ampliar la ventaja.

Está por verse si México ganará al fin el partido inaugural de una Copa del Mundo o si Sudáfrica rescatará un empate, como ocurrió hace 14 años en Johannesburgo. — Luis Ruiz —-

México 1, Sudáfrica 0

A los 7 minutos, con un derechazo desde dentro del área y aprovechando un choque ente dos jugadores rivales, Julián Quiones pone adelante al coanfitrión del Mundial.

Quiñones, nacido en Colombia pero que jugó para el club América en México, juega con la selección como naturalizado. — Luis Ruiz —

Comienza partido

México enfrenta a Sudáfrica para poner en marcha el Mundial. Es la octava ocasión que la selección mexicana disputa el partido inaugural de una Copa del Mundo (nunca lo ha ganado).

Este partido inaugural reedita el de Sudáfrica 2010, pero ahora con México como anfitrión. En aquella ocasión, el resultado fue 1-1 en Johannesburgo. —Carlos Rodríguez—

Claudia Sheinbaum y la apertura del Mundial 2026 en México

Ochoa no aparece en el Mundial.... por ahora

Una de las mayores incógnitas de la selección mexicana para esta Copa del Mundo es si el técnico Javier Aguirre le concederá a su arquero Guillermo Ochoa la oportunidad de jugar, en lo que representa su sexto Mundial, un récord.

Al menos para el partido inaugural, el "Vasco" Aguirre optó por la juventud de Raúl Rangel.

El portero de 26 años ha sido titular en los últimos ocho duelos, pero disputará su primer partido official.

Ochoa ha jugado solo en tres de los seis Mundiales a los que acudió, en Brasil, Rusia y Qatar. — Carlos Rodríguez —

Con Shakira, México hace historia al inaugurar su tercera Copa del Mundo

Con Shakira a la cabeza de una cartelera musical estelar, el espectáculo de inauguración del Mundial arrancó una hora y media antes del partido entre el coanfitrión México y Sudáfrica.

Con un aforo para 80.824 espectadores, el Azteca es el más grande de todos los estadios de este Mundial. Además de la colombiana, subirán al escenario nombres como los ídolos locales Maná y Lila Downs y los fenómenos taquilleros Danny Ocean y J Balvin en la "trilogía de espectáculos inaugurales" diseñada por la FIFA.

La cantante colombiana, protagonista de algunos de los temas más recordados del torneo como Waka Waka, regresa a la máxima instancia del fútbol. Ésta vez, interpretará Dai Dai, la canción oficial de esta edición, al lado de Burna Boy, referente global del afrobeat

Miles de personas se reúnen en el Zócalo para el fan fest previo

Al ritmo de canciones de pop y reguetón varios miles de personas, con camisetas de la selección de México, Colombia, Guatemala, se fueron aglomerando en la plancha del zócalo, la principal plaza de la capital mexicana para participar en uno de los 18 fan fest organizados por las autoridades de la capital.

Los miles de aficionados disfrutaban de la música a la espera que arranque un acto en el Zócalo donde inicialmente se informó que participaría la presidenta Claudia Sheinbaum, quien optó por no acudir al estadio Azteca para el partido inaugural del Mundial.

Sin embargo, la mandataria decidió no asistir al fan fest, confirmó el jueves a The Associated Press una fuente oficial que habló en condición de anonimato porque no está autorizado para declarar. Se desconoce las razones de la decisión.

El Fan Fest de Zócalo, que será el más grande de la ciudad y que está a un lado del palacio de gobierno, estaba bordeando por vallas de metal y custodiando por miles de policías. A los alrededores permanecían cientos de maestros acampando en las calles en protesta para exigir mejoras económicas.

Los maestros, provenientes de diferentes estados, mantienen desde hace más de una semana protestas en el centro y los alrededores de estadio Azteca. — Fabiola Sánchez—

Familiares de personas desaparecidas marchan en Ciudad de México

"México campeón en desaparición" clamaba un grupo de familiares de personas desaparecidas al sur de Ciudad de México horas antes de la inauguración del Mundial mientras caminaban hacia el estadio Azteca.

El grito retumbó desde la noche previa durante una velada que acabó con una madre llorando arrodillada ante los policías antidisturbios que bloquearon el paso de la marcha nocturna.

Las cifras oficiales hacen entender la consigna: México tiene más de 130.000 desaparecidos.

En las últimas semanas, colectivos de familiares han protagonizado diversos actos para visibilizar el problema. Se han visto los rostros de los desaparecidos en manifestaciones, en afiches que empapelaron calles de distintas ciudades del país, en un álbum mundialista virtual, que en lugar de coleccionar futbolistas tiene las caras sonrientes de hombres y mujeres con la camiseta verde de la selección mexicana y un nombre, un lugar y una fecha, la de su desaparición.

"El objetivo central es que el mundo vea que persiste una crisis de impunidad", indicó Jorge Verástegui, que busca a su hermano desde hace 17 años. "Mostrar esta otra cara de México que no es fiesta sino una tragedia". — María Verza—

Sheinbaum anima a la selección mexicana: "Van a dejar la garra en la cancha"

El inicio del Mundial no hizo variar la rutina de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

Celebró como siempre su conferencia matutina donde la prensa la instó a hacer un pronóstico sobre el resultado del partido inaugural México-Sudáfrica.

"El pueblo mexicano es muy supersticioso", respondió.

La mandataria sólo apostó por la victoria y les mandó apoyo y "vibra buena", aunque no estará en el estadio como es habitual. "Claro que vamos a ganar... van a dejar la garra en la cancha". — María Verza—

Las dos inauguraciones anteriores en Ciudad de México

Ambas tuvieron como sede el Estadio Azteca y se realizaron el 31 de mayo.

En 1970, México empató 0-0 con la Unión Soviética, tras una ceremonia inaugural que incluyó globos multicolores, un desfile de efectivos militares y la presentación de cada una de las 16 delegaciones participantes (en aquel entonces, sólo 16 equipos disputaban el Mundial).

Dieciséis años después, el Mundial, ampliado a 24 selecciones, volvió a México. Italia, como campeona vigente, disputó el partido inaugural y empató 1-1 con Bulgaria.

Alessandro Altobelli puso adelante a los Azzurri poco antes del intermedio y Nasko Sirakov igualó por los búlgaros a los 85 minutos.

La ceremonia inaugural incluyó escenificaciones prehispánicas, danzas folclóricas mexicanas... y un recordado abucheo al entonces presidente de la nación Miguel de la Madrid. El país atravesaba por penurias económicas y, apenas ocho meses antes de inaugurar el Mundial, un terremoto dejó miles de muertos y severos destrozos en Ciudad de México.