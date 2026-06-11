Inflación en Argentina baja en mayo y Milei celebra

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BUENOS AIRES (AP) — La inflación en Argentina se desaceleró en mayo por segundo mes consecutivo, según los datos económicos difundidos el jueves, en una buena noticia para el presidente Javier Milei tras casi un año de aumentos de precios obstinadamente persistentes que amenazaban con socavar el emblemático logro del líder libertario.

Inflación argentina en mayo 2025: cifras y sectores afectados

Los precios al consumidor subieron un 2,1% el mes pasado en comparación con abril, informó el organismo estatal de estadísticas INDEC, una tasa que el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró como el nivel mensual más bajo en ocho meses.

Pero la inflación anual aumentó levemente hasta alcanzar el 33,2% en mayo porque el índice inflacionario mensual del mismo mes de 2025 llegó al 1,5%, un mínimo de siete años. Desde entonces, los precios han subido y se han mantenido altos, presionando a los hogares y alimentando la frustración pública contra el gobierno de Milei mientras lidia con una serie de escándalos de corrupción y le cuesta responder a una caída de la actividad económica en los sectores del comercio minorista y la fabricación, que requieren grandes cantidades de mano de obra.

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El mes pasado, las redes de comunicaciones registraron los mayores aumentos de precios, con un 3,4% por el encarecimiento de las facturas de telefonía e internet, seguidas por los costos de educación. Los precios de los alimentos se aceleraron un 2,5%.

Reacciones oficiales y contexto económico

Milei elogió al ministro Caputo, apodado Toto, en redes sociales, al publicar el informe del INDEC con el comentario: "VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO".

Milei y Caputo también celebraron la noticia de que S&P Global, una de las principales agencias de calificación crediticia, había mejorado la calificación soberana de Argentina a última hora del miércoles, de la categoría CCC —considerada la de mayor riesgo de incumplimiento— a B- con perspectiva estable, al citar el éxito del gobierno en el cumplimiento de los pagos de deuda.

Aunque la mejora deja a Argentina varios escalones por debajo del grado de inversión, ese voto de confianza impulsa el objetivo de Milei de devolver a la economía, propensa a las crisis, a los mercados globales de capitales, seis años después de que Argentina cayera en el impago de su deuda externa por novena vez.

Milei llegó al poder a fines de 2023 prometiendo eliminar los altísimos aumentos de precios de Argentina y revertir sus crónicos déficits fiscales.

Más de dos años después, sus amplias medidas de desregulación y austeridad han producido un inusual superávit presupuestario, han seducido a los inversores y han desacelerado la inflación: la tasa anual, ahora en 33%, superaba el 200% cuando asumió el cargo.

Pero la inflación, que hace que el costo de vida en Buenos Aires sea comparable al de capitales europeas, supera a los salarios reales. El desempleo ha aumentado ligeramente a medida que miles de trabajadores son despedidos de industrias nacionales que no pueden competir con una avalancha de importaciones baratas.

Escándalos de corrupción del tipo que Milei prometió erradicar cuando tomó posesión han tocado una fibra sensible en el contexto de sus esfuerzos por recortar fondos a la educación, la atención de la salud y la asistencia social.

Más recientemente, Manuel Adorni, colaborador cercano de Milei y jefe de Gabinete, quedó bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito tras realizar viajes lujosos —incluido un viaje a Aruba pagado íntegramente en efectivo— y compras de bienes raíces pese a su exiguo salario público. El miércoles, admitió haber ocultado 500.000 dólares en ahorros no declarados e inversiones en criptomonedas.