Trump llamó a Sheinbaum tras operativo contra el "Mencho"

Tras el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se comunicó para conocer la situación en México.

Detalla llamada con Trump

La mandataria federal detalló que la conversación ocurrió hace dos días y tuvo una duración aproximada de ocho minutos.

"Me llamó antier, una llamada de ocho minutos para preguntarme qué pasa en México, ¿cómo están las cosas? ¿Están bien?", relató.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Indicó que durante el intercambio explicó cómo se desarrolló el operativo y precisó que hubo apoyo en materia de inteligencia por parte del gobierno estadounidense, mientras que la operación fue ejecutada por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Sheinbaum subrayó que la coordinación bilateral "va muy bien" y que la llamada fue breve y cordial.

"Ah bueno, pues muchas gracias, nos vemos. Que estés bien", expresó al describir el tono del diálogo.

LEA TAMBIÉN Robert De Niro llama "enemigo" a Trump y pide sacarlo de la presidencia En un podcast, el actor critica deportaciones y recortes culturales, y acusa al mandatario de dividir a Estados Unidos

Coordinación bilateral y reuniones futuras

No obstante, aclaró que hasta el momento no existe una reunión presencial programada con el mandatario estadounidense. "Todavía no tenemos reunión", puntualizó.

Asimismo, informó que fue notificada sobre el resultado del encuentro entre el Gabinete de Seguridad y la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, el cual —dijo— transcurrió sin contratiempos y en un ambiente de comunicación y felicitación por los resultados del operativo.

Reiteró que la colaboración con Estados Unidos fue esencialmente en intercambio de inteligencia e información, mientras que el despliegue operativo estuvo a cargo de las Fuerzas Armadas mexicanas.