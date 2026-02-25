Morena suspende derechos a Sergio Mayer

Los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) suspendieron los derechos partidarios de Sergio Mayer Bretón, quien la semana pasada pidió licencia como diputado federal con el fin de participar en un reality show.

De acuerdo con la resolución CNHJ-CM-068/2026, el actor generó un "impacto negativo a la imagen de Morena", al dejar la cámara baja para acudir a La Casa de los Famosos. Se detalla que el expediente se abrió de oficio, a causa del impacto mediático que tuvo el hecho.

"Provocó un impacto negativo en la imagen de Morena y generó confusión sobre la coherencia entre los principios partidarios y el comportamiento de sus representantes".

Se detalla que el actuar de Sergio Mayer Bretón constituye una posible infracción al Estatuto de Morena y a los lineamientos éticos exigidos a militantes y funcionarios electos, por lo que, a pesar de que existe un diputado suplente, "alejarse del mandato popular para realizar actividades mediáticas de índole personal podría percibirse como una subordinación del interés colectivo a fines individuales".

También se puntualizó que Mayer Bretón no puede continuar con sus prerrogativas partidarias, pues lo anterior "podría generar una percepción pública de tolerancia o aquiescencia frente a conductas presuntamente contrarias a nuestros principios y valores, con el consecuente riesgo de producir daños de difícil o imposible reparación a la imagen, credibilidad y cohesión interna del instituto político".