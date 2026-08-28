Trump renombra el lago Ontario

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WASHINGTON.- El presidente estadounidense Donald Trump anunció el jueves que cambió el nombre del lago Ontario y a partir de ahora se llamará "lago Estados Unidos", al tiempo que intensifica su guerra comercial con Canadá.

El presidente republicano firmó una orden ejecutiva en la que le ordena al Departamento del Interior que actualice el nombre del lago en el servicio estadounidense de denominación geográfica. Sin embargo, no puede obligar a Ottawa a que haga lo mismo.

El mandatario ha planteado la idea del cambio de nombre en los últimos días, luego de que Washington anunciara el fin de semana que impondría aranceles del 50% a 20.000 millones de dólares en productos canadienses, tras el fracaso de las conversaciones entre ambos países. Trump ha estado provocando al vecino del norte desde que regresó a la Casa Blanca el año pasado, diciendo que el aliado con el que la Casa Blanca solía tener relaciones cálidas debería convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos.

Canadá respondió esta semana a los gravámenes de importación de Trump imponiendo aranceles de represalia a 20.000 millones de dólares en productos estadounidenses, incluidos el acero, los productos lácteos, los electrodomésticos y los equipos agrícolas.

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Trump, que firmó la orden mientras estaba sentado en el escritorio Resolute en el Despacho Oval, tenía detrás un gran cartel apoyado en un soporte con un mapa de los Grandes Lagos. Sobre el lago Ontario, en grandes letras rojas, el mapa decía "Lago Estados Unidos".

Al otro lado del presidente había otro mapa con las palabras: "Haciendo que los grandes lagos sean aún más grandes".

Mientras firmaba la orden, Trump indicó que había "notificado a todas las diversas personas a las que debemos notificar. Así que hemos hecho todo lo que hay que hacer" .

"Y esto es oficial , con efecto inmediato", añadió.