Ucrania ataca San Petersburgo
Tres personas sufrieron heridas leves en la agresión
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Rusia.- Las autoridades de San Petersburgo instaron a la población a no salir de sus casas luego que un ataque ucraniano con drones a gran escala apuntara contra la segunda ciudad más grande de Rusia la mañana del sábado, lo que subraya la creciente capacidad de Kiev para golpear en lo profundo de Rusia.
El ataque se produjo un día después de que el presidente ruso Vladímir Putin rechazara una oferta para reunirse con su homólogo ucraniano.
El gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, informó que tres personas sufrieron heridas leves en el ataque. Exhortó a los residentes a no salir y advirtió sobre posibles interrupciones del servicio de Internet móvil, y el gobernador regional Alexander Drozdenko informó que 141 drones fueron derribados sobre la región circundante de Leningrado en lo que calificó como un "ataque sin precedentes".
El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que sus defensas antiaéreas derribaron 376 drones ucranianos.
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"Anoche, nuestros drones recorrieron una distancia de unos 1.000 kilómetros hasta la región de San Petersburgo — hacia los arsenales de la Marina enemiga y una base en Kronstadt", escribió el presidente ucraniano Volodímir Zelenski en X, y agregó que los drones también alcanzaron un depósito de petróleo en la región sureña rusa de Krasnodar.
Un ataque ucraniano con drones ascendió el miércoles a una terminal petrolera en la ciudad y alcanzó una base naval cercana, horas antes de la inauguración del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, la vitrina anual de Putin para atraer inversiones.
Putin rechazó el viernes una propuesta de Zelenski para una reunión cara a cara sobre el conflicto de cuatro años, al afirmar que no ve "ningún sentido" en ello.
Al responder al rechazo de Putin a la propuesta de reunión, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, indicó el sábado que las cosas "sólo empeorarán para Rusia".
"Los fracasos serán más humillantes", escribió en X, al advertir que no habrá "lugares seguros en Rusia exentos" de los ataques ucranianos de largo alcance, y que la intensidad de los ataques "seguirá creciendo".
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