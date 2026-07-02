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Ucrania ataca una refinería en Ufa

Por AP

Julio 02, 2026 03:00 a.m.
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Ucrania ataca una refinería en Ufa
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      Kiev, Ucrania.- Las fuerzas ucranianas atacaron por segunda ocasión en una misma semana la importante refinería de petróleo de Ufa, en Rusia, declaró el miércoles el presidente ucraniano Volodymyr Zelenski.

      Los ataques de largo alcance casi diarios contra instalaciones petroleras rusas han provocado una crisis de combustible y han incrementado la presión política sobre el Kremlin, mientras la invasión total de Rusia a su país vecino está ya en su quinto año.

      Zelenski afirmó en redes sociales que la refinería de Ufa es una de los mayores productores de lubricantes de Rusia y está a más de 1.000 kilómetros (600 millas) de Ucrania.

      Además, señaló que Kiev atacó una planta que produce componentes de misiles en la región de Penza, al sureste de Moscú, a unos 500 kilómetros (300 millas) de suelo ucraniano.

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      El Ministerio de Defensa de Rusia informó que interceptó 179 drones de origen ucraniano sobre 16 regiones del país, la Crimea anexionada y aguas del mar de Azov y del mar Negro.

      Por otra parte, los ataques rusos de largo alcance contra Ucrania continuaron, y el miércoles se reportó la muerte de al menos cinco civiles.

      Un dron ruso impactó un autobús en la región sureña de Jersón, mató a dos personas e hirió a otras seis, informó el jefe regional Oleksandr Prokudin.

      Bombas planeadoras impactaron la ciudad nororiental de Járkiv, la segunda más grande de Ucrania, matando a dos personas, incluido un niño de 15 años de edad, informó el alcalde Ihor Terekhov. Al menos 26 personas resultaron heridas, incluido un niño de 1 año.

      Según autoridades regionales, una mujer de 43 años falleció y tres personas resultaron heridas —entre ellas una mujer embarazada de 35 años— cuando Rusia atacó durante la noche cinco gasolinaras en la región central de Dnipropetrovsk.

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