Ucrania recibe más Patriot de EU

Kiev, Ucrania.- Ucrania recibió más sistemas de defensa antiaérea Patriot fabricados en Estados Unidos para ayudar a contrarrestar los ataques diarios de Rusia, afirmó el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, al tiempo que drones rusos mataron a un hombre e hirieron a cinco miembros de su familia, incluidos dos niños, en el ataque nocturno más reciente.

El implacable bombardeo ruso a áreas urbanas detrás de la línea del frente tras su invasión a gran escala de Ucrania hace casi cuatro años ha matado a millas de civiles. También ha tenido como objetivo al suministro de energía para negar a los civiles la calefacción y agua corriente en invierno, así como para interrumpir la producción industrial de los drones y misiles recién desarrollados por Ucrania.

Los sistemas Patriot son el arma más efectiva contra los misiles rusos. Zelenski ha suplicado a los socios occidentales que le proporcionen más, pero las limitaciones de producción y la necesidad de mantener reservas han ralentizado su entrega.

“Ahora hay más Patriot en Ucrania y se están poniendo en operación”, dijo Zelenski en redes sociales el domingo por la noche. “Por supuesto, se necesitan más sistemas para proteger sitios de infraestructura clave y nuestras ciudades en todo el territorio de nuestro estado”.

Rusia lanzó 12 misiles de varios tipos y 138 drones de ataque y señuelo a Ucrania durante la noche del domingo al lunes, según la Fuerza Aérea ucraniana. En algunas noches ha disparado grandes centenares de drones y misiles a Ucrania.