Uganda inicia retiro de tropas en misión de paz en Somalia

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KAMPALA, Uganda (AP) — Uganda está retirando a las tropas desplegadas durante años en Somalia en el marco de una fuerza de mantenimiento de la paz de la Unión Africana que ayudó a repeler a los milicianos en esa nación del Cuerno de África, informaron las autoridades militares el lunes.

Retiro gradual de tropas ugandesas en Somalia

Las tropas ugandesas están regresando conforme a los términos de un acuerdo bilateral con las autoridades somalíes, indicó el portavoz militar, el coronel Chris Magezi, en un comunicado.

"El primer contingente de tropas, en el marco de la operación de retirada por fases, ya ha llegado de regreso a Uganda", declaró Magezi.

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Todos los efectivos ugandeses deben abandonar Somalia para finales de 2027. Magezi dijo a The Associated Press que miles de ugandeses siguen desplegados en Somalia.

Las tropas ugandesas fueron desplegadas por primera vez en Somalia en 2007 bajo el paraguas de una misión de la Unión Africana conocida actualmente como la Misión de Apoyo y Estabilización de la Unión Africana en Somalia.

Fin de misión de la ONU y contexto de seguridad en Somalia

Fue un despliegue muy peligroso en un momento en que los rebeldes extremistas de al-Shabab debían ser desalojados de mercados y otras zonas públicas en la capital somalí, Mogadiscio. Muchos cascos azules ugandeses murieron o resultaron heridos a lo largo de los años, aunque las autoridades no han dicho con precisión cuántos. Otros efectivos de mantenimiento de la paz procedían de países como Burundi y Kenia.

La salida coincide con el fin de la misión política de las Naciones Unidas allí y con el hecho de que las autoridades somalíes afirman que es necesario asumir un mayor control de los arreglos de seguridad interna.

La Misión de Asistencia Transitoria de las Naciones Unidas en Somalia cerró el sábado tras más de tres décadas de misiones sucesivas que ayudaron a reconstruir al país. La misión asesoró a los líderes somalíes y ayudó a resolver disputas políticas a lo largo de los años.

Las autoridades somalíes consideran el cierre un hito en la capacidad del país para gestionar sus propios asuntos. Pero figuras de la oposición y analistas advierten que ocurre en un momento en que se cuestiona el derecho del presidente a permanecer en el cargo y al-Shabab persiste en su campaña.

Las agencias de ayuda de las Naciones Unidas permanecerán en Somalia y una oficina separada de la ONU seguirá proporcionando suministros, transporte y otro apoyo a las tropas de la Unión Africana y a algunas unidades de seguridad somalíes.