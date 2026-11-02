Médicos de Laura Bozzo le dieron pocas posibilidades de vivir

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Victoria de la Fuente, la hija mayor de Laura Bozzo, habla del estado de salud de la conductora y los momentos tan complicados que atravesaron ella y su hermana, mientras su madre se encontrada en la Unidad de Cuidados Intensivos pues, al ser diagnosticada con una peritonitis, los doctores que la atendieron aseguraron que tenía sólo 10 por ciento de posibilidades de sobrevivir.

El viernes, 30 de octubre, Victoria entabló una videollamada con los conductores del programa peruano "Amor y fuego", aclarando que, eligió hablar con ellos porque, hasta hora, eran uno de los pocos medios de comunicación que habían tratado el tema de la salud de su madre con respeto y delicadeza.

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Para de la Fuente resultó estresante que, mientras ella y su hermana menor, Alejandra, se encontraban en la incertidumbre de saber qué ocurriría con la salud de su madre, la prensa insistiera en obtener una declaración de sus familiares y reconoció que, ni siquiera ellas tenían certeza de cómo se encontraba la conductora, ya que su estado cambiaba demasiado rápido, por lo que no podían aventurarse a aseverar que estaba estable, cuando su situación podía empeorar, de un momento a otro.Pero ahora, a más de 15 días de que Laura fuera hospitalizada en el área de Cuidados Intensivos, su hija confirma que la conductora ya se encuentra mejor y consciente, por lo que fue trasladada a otra área y a otra habitación."Hemos estado con ella estas dos semanas que estuvo en Cuidados Intensivos, que fue la etapa más delicada que, gracias a Dios, parece ser, que ya va de salida, dentro de todo, ya el cuadro está mucho más controlado, había días que estaba mejor, días que estaba peor, entonces, por eso, tampoco queríamos decir nada, yo no puedo decir algo que, en media hora, puede ser diferente", explicó.También confesó que, cuando fue hospitalizada en Acapulco (ciudad donde vive Bozzo), los doctores que atendieron a su madre plantearon un escenario desalentador."En medio de la noche, hablan a una ambulancia, entra al hospital, al hospital donde, literal, le salvan la vida; ella tenía una ulcera, la ulcera reventó, entró en peritonitis, a la hora que ingresó, creó que le daban 10 por ciento de opciones de que iba a salir de esta, o sea fue super grave", precisó.También reconoció la gran labor que se realiza en el Hospital General, a donde su madre fue trasladada, al día siguiente de ser operada en el puerto, debido a que ese centro médico no contaba con toda la tecnología que requería el procedimiento al que sería sometida su progenitora.Expresó, además, que esas personas que cuestionan el motivo por el que su madre está internada en un hospital público y no en uno privado, hablan desde la ignorancia pues, realmente, el Hospital General y, quienes se desempeñan en él, han demostrado que cuentan con los materiales y la tecnología necesaria para atender casos de urgencia."Uno de los mejores hospitales de México, es el Hospital General, se ha dicho mucho de por qué ese hospital, tiene medicamentos nucleares; a mi mamá, antes, la han operado en lugares superficha (elegante o de alto nivel) de Lima y ha terminado casi muerta, yo de lasfinanzas de mi mamá, en verdad, no sé mucho, hay mucha ignorancia en cuanto entender qué significa ir a qué hospital", señaló.De la fuente también dijo que, durante las dos semanas en que su madre estuvo grave, ella y Alejandra se turnaban, para entrar a la habitación 20 minutos diariamente, cada una, y esperaban lo que restaba del día en la sala de espera, por lo que, ahora, la embarga un gran alivio, de ver a su madre despierta y escucharla aseverar que se encuentra muy aburrida dentro del hospital.