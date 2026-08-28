Un ataque de pandillas deja 47 muertos en Haití

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

PUERTO PRÍNCIPE, Haití.-La Policía Nacional de Haití enfrentó crecientes críticas el jueves debido a que las autoridades no lograron impedir un reciente ataque de pandillas en el que murieron 47 personas y más de 50 fueron secuestradas.

El portavoz policial Garry Desrosiers respondió solo a un puñado de preguntas de periodistas en una conferencia de prensa realizada el jueves, pocos días después de que varias pandillas atacaran Kenscoff, una comunidad agrícola antes pacífica enclavada en las colinas cerca de Puerto Príncipe.

Cuando le preguntaron qué planea hacer la policía respecto de los secuestrados, Desrosiers indicó que no podía responder esa pregunta públicamente.

"No podemos hablar de ningún plan", afirmó. El líder de una pandilla ha amenazado con ejecutar a todos los rehenes si muere algún integrante del grupo mientras la policía trabaja para asegurar Kenscoff.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Desrosiers expresó sus condolencias a todos los afectados por el violento ataque, lanzado a última hora del domingo.

Más de 2.600 personas han sido desplazadas, según la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU, y la ira y la frustración van en aumento. Desrosiers señaló que la policía trabaja para ayudarlas a regresar a casa, pero no ofreció detalles.

Un periodista preguntó si se había reunido alguna información de inteligencia antes del ataque, y Desrosiers respondió que las autoridades han estado trabajando en la recopilación

de inteligencia.

Agregó que la policía sabe que un líder de una pandilla amenaza con atacar Tabarre, un vecindario dentro de Puerto Príncipe donde se encuentra la embajada de Estados Unidos.