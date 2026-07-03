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Un niño atropella y mata a nueve monjes

Por AP

Julio 03, 2026 03:00 a.m.
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Un niño atropella y mata a nueve monjes
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      Bangkok, Tailandia.- Un niño de 11 años que manejaba una camioneta descubierta atropelló el jueves a un grupo de monjes que hacían un peregrinaje a pie en el noreste de Tailandia, lo que dejó nueve muertos, informaron las autoridades.

      Un total de 35 monjes de la provincia de Mukdahan, a unos 600 kilómetros al noreste de la capital, Bangkok, participaban en la peregrinación. Cinco monjes murieron en el lugar, mientras que otros cuatro fallecieron en un hospital. Trece estaban hospitalizados, tres de ellos en estado crítico, según la administración provincial.

      El grupo comenzó la caminata de 260 kilómetros hacia la provincia de Ubon Ratchathani 0 minutos antes del accidente.

      Imágenes de una cámara de seguridad compartida por un grupo local de rescate, la Asociación de Rescate Ruam Jai Mukdahan, muestran a los monjes caminando en fila de uno al costado de una carretera antes de que la camioneta se estrelle contra ellos.

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      El niño estaba bajo custodia y sería interrogado cuando llegaran los funcionarios estatales de protección de menoresa.

      La causa del accidente aún está bajo investigación, pero la policía señaló que los monjes dijeron que vieron cómo el vehículo zigzagueaba antes de salirse de la carretera y estrellarse contra el grupo.

      El 90 % de los tailandeses profesa el budismo, que en muchos casos está mezclado con creencias hinduistas y animistas, presentes en Asia.

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