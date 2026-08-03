Canal Once denuncia daños en videoteca tras toma de estudiantes

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 3 (EL UNIVERSAL).- A un día de la recuperación de instalaciones del Canal Once tras la retención por más de dos meses por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la directora del canal, Renata Turrent, informó que la Videoteca, que albergaba un acervo histórico de 67 años, sufrió daños.

FGR inspección en Canal Once tras liberación

En un video publicado en su cuenta de X, Turrent aseguró que tras la liberación de las instalaciones, se notificó a la Fiscalía General de la República para que se realizara la inspección general.

Turrent explicó que "ayer, aproximadamente 120 trabajadores y una servidora ingresamos al Canal 11 después de más de dos meses de toma por un grupo de estudiantes que demandan cuestiones ajenas a las atribuciones de esta emisora".

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"Al entrar a la institución nosotros hicimos de conocimiento de la Fiscalía General de la República para que ellos y ellas pudieran hacer una inspección general de las instalaciones, incluyendo la videoteca, donde desgraciadamente encontraron presuntos daños, mucho desorden", relató.

Testimonios sobre daños en la videoteca

Aseguró que las investigaciones por parte de las autoridades siguen su curso y se acotará como evidencia el estado en el que fue entregado el Canal.

Beatriz Eugenia Cid, encargada de la Videoteca externa e interna afirmó haber sido testigo del primer vistazo a las condiciones del edificio junto con las autoridades.

"Si es una pérdida muy grande, vamos a empezar un inventario de qué es lo que está dañado y del que sí esté. Tenemos que ver si se hayan llevado algo", dijo Cid.

Para finalizar, Turrent informó que comenzarán a trabajar "de manera incansable para rescatar y recuperar todo lo que sea posible".