Usuarios reportan fallas en WhatsApp: problemas con envío multimedia

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 3 (EL UNIVERSAL).- A través de DownDetector, usuarios han reportado diferentes fallas en WhatsApp. De acuerdo con los primeros reportes, las fallas ocurren en la aplicación con el 32% de problemas registrados.

Fallas en la mensajería y envío multimedia

El problema más grande se registra en mensajería (68%) en donde usuarios registran problemas sobre todo para enviar contenido multimedia como imágenes, ya que la app no permite enviarlas y sale la opción de "Reintentar".

El pico más alto de reportes se registró a las 4:16 pm con 2070 informes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Testimonios y alcance de la falla

¿Cuáles son las principales fallas de WhatsApp?

A través de redes sociales, usuarios de WhatsApp han señalado que tienen problemas para enviar y recibir imágenes a través de la plataforma de mensajería. "¿Qué paso con el envío de multimedia? Nada más no se envían las imágenes, ni documentos", "No puedo enviar stickers ni subir una foto de estado", "No me deja mandar mensajes, ni fotos", son algunos de los comentarios que se leen en DownDetector.

Usuarios reportan que al apagar y prender los datos móviles tratan de solucionar el problema; sin embargo, la falla es general. En Tech Bit de EL UNIVERSAL hicimos una prueba exprés y concluimos que el problema sobre todo está ocurriendo en dispositivos Android ya que en iPhone se han podido enviar las imágenes sin problema.

Hasta la tarde de este lunes, Meta, dueña de WhatsApp, no ha emitido ningún comentario sobre estos problemas que iniciaron desde la 1:31 pm y han ido incrementando hasta el momento.