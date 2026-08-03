Expertos de EE.UU. revisan central hidroeléctrica Gurí en Venezuela

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Un equipo de expertos del Departamento de Energía de Estados Unidos realizó una revisión profunda de la central hidroeléctrica de Gurí, que suministra 60% de la energía de Venezuela, informó el lunes John Barrett, encargado de negocios de la embajada estadounidense en el país sudamericano.

La revisión, que tendría el propósito de encontrar fallas y ver el estado real de los equipos de la central hidroeléctrica, se realizó el domingo, indicó el diplomático en la cuenta de la embajada en X. La inspección se realizó en coordinación con las autoridades venezolanas, incluida la estatal Corporación Eléctrica (Corpoelec).

El equipo técnico "realizó un diagnóstico técnico que contribuirá a definir una ruta para la modernización del Sistema Eléctrico Nacional. Este trabajo apoya la recuperación económica de Venezuela en el marco del plan de tres fases" del presidente Donald Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio, añadió el escrito.

Después que una operación militar de fuerzas estadounidenses depuso y capturó el pasado 3 de enero al entonces presidente Nicolás Maduro, Washington se ha propuesto una hoja de ruta de "tres fases", que incluye la estabilización, recuperación y transición democrática de Venezuela.

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En respuesta a las reformas legales que ha impulsado la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, luego de la salida de Maduro del poder, particularmente en el sector de los hidrocarburos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos comenzó a flexibilizar las sanciones contra Venezuela y amplió la capacidad de las compañías energéticas estadounidenses y de otros países para operar en el país.

Las reformas legales han reducido drásticamente el rígido control estatal sobre el sector energético vigente en las últimas dos décadas y lo abrieron ampliamente a la inversión extranjera.

A mediados de junio, el gobierno de Rodríguez suscribió un acuerdo con el conglomerado estadounidense General Electric como parte de un esfuerzo para mejorar el servicio eléctrico del país, azotado por frecuentes apagones.

La mandataria ha dicho que con los trabajos de General Electric se espera recuperar en los primeros 24 meses 1.000 megavatios y más de 5.000 megavatios en cuatro años. Se estima que en Venezuela el déficit es de 3.000 megavatios.

Los críticos del gobierno venezolano repetidamente señalan que las fallas que se registran casi a diario en todo el territorio venezolano, en la mayoría de los casos son consecuencia de una incapaz administración que se traduce en la falta de mantenimiento del sistema eléctrico nacional y problemas en la capacidad de generación.

Las instalaciones eléctricas acusan deterioro, particularmente las centrales termoeléctricas que otrora conformaban el sistema de respaldo en temporadas de sequía o en caso de una avería en la hidroeléctrica de Gurí.