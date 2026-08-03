Kenia López Rabadán convoca a consulta pública sobre audiencias

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 3 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, insistió en que defender los derechos de las audiencias "es una obligación constitucional que no debe debilitar la libertad de expresión, la pluralidad informativa y la autonomía editorial".

Kenia López Rabadán llama a participar en consulta pública

En conferencia de prensa, la legisladora panista hizo un llamado a las y los ciudadanos y a todos los interesados a participar en la consulta pública sobre este tema.

"Estamos ante una regulación de alta relevancia para la vida democrática, porque involucra simultáneamente el derecho de las audiencias y la libertad de expresión y de prensa", subrayó.

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Consideró que lo anterior, "es oportunidad de participación que debe aprovecharse plenamente, pues estamos ante una decisión de gran trascendencia para la democracia mexicana".

Aspectos clave para la regulación y protección de audiencias

La diputada presidenta consideró necesario que entre los aspectos que deben revisarse con sumo cuidado se encuentra, en primer lugar, el uso de conceptos amplios como "información falsa", "descontextualizada", "veraz" y "oportuna".

"Sin definiciones objetivas y precisas, estos términos podrían permitir que una autoridad administrativa revise contenidos periodísticos y que una diferencia respecto de la versión oficial termine con una sanción", expuso.

En segundo lugar, dijo, deben aclararse las atribuciones de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, ante la intención de que sea esta autoridad la que revise la actuación de los Defensores de las Audiencias, "lo cual, por supuesto, iría más allá de lo establecido en la Constitución y en la ley".

En tercer lugar, abundó, las reglas deben dar certeza a los ciudadanos y a los medios de comunicación, sobre las sanciones, los procedimientos y los criterios que determinarán las multas.

"No puede ser este tema un inhibidor de la libertad expresión. Defender los derechos de las audiencias es una obligación constitucional, pero esa protección debe fortalecer —nunca debe debilitar— la libertad de expresión, la pluralidad informativa y la autonomía editorial", alertó.

Recordó que la consulta permanecerá abierta hasta el 21 de agosto y puede verificarse directamente en el portal de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

"Por ello, desde este micrófono, hago un llamado a la ciudadanía, a las audiencias, a las organizaciones de la sociedad civil, a las universidades, a los académicos, investigadores y especialistas; a los periodistas, comunicadores, concesionarios, programadores y personas defensoras de las audiencias; así como a todos los sectores interesados, para que conozcan el proyecto, lo analicen y hagan llegar sus observaciones", concluyó.