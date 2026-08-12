Hombre mata a mujer e hijo en guardería de Hopkins

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Un hombre mató a una mujer y al hijo de ambos en una guardería en un domicilio de Minnesota el miércoles antes de quitarse la vida, informó la policía.

Las autoridades indicaron que otros seis niños estaban en la guardería Brown Bear Childcare y ya se han reunido con sus padres, y ninguno resultó herido, según las autoridades en Hopkins, un suburbio de Minneapolis.

Un padre llamó a la policía después de presenciar el ataque al llegar para dejar a un niño, indicó el jefe de policía de Hopkins, Brent Johnson.

"No hay peor escenario que este, en el que dejas a tu hijo en algún lugar que crees que es seguro, y recibes esa llamada telefónica", declaró Johnson en conferencia de prensa.

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Se negó a dar a conocer las identidades de las víctimas o decir cómo murieron. Dijo que no sabía cuál era la relación entre los dos adultos que eran propietarios de la guardería, pero al parecer el niño que murió era de ambos.

Vehículos policiales alinearon la calle, por lo demás tranquila, donde se encuentra la guardería. La casa marrón de dos pisos tiene un mural en la puerta del garaje de un lago rodeado de árboles y un alce. Fotos en la página de Facebook de la guardería muestran a niños jugando con juguetes dentro y en el patio trasero, con decoraciones coloridas y obras de arte en las paredes.

Amanda Marx, una enfermera que vive al otro lado de la calle, no se dio cuenta de que algo andaba mal hasta que notó a la policía tratando de derribar la puerta de la guardería.

Relató que los agentes se movieron detrás de la casa antes de reaparecer y pedir cinta para acordonar la escena del crimen. Más tarde, varios niños pequeños salieron —uno de ellos cargado por un agente.

Marx dijo que ella y su hijo de 7 años siempre se referían a la casa como la "casa del garaje" debido al mural colorido. Contó que nunca había conocido a los propietarios de la vivienda y no sabía que estaban operando una guardería. No recordaba ninguna alteración previa.

"Sólo estoy tratando de averiguar cómo explicarle a mi hijo de 7 años por qué hay cinta policial frente a la casa", expresó.

Los registros muestran que la guardería tiene licencia desde 2019 y tiene capacidad para 10 niños. Inspecciones en 2023, 2024 y 2025 determinaron que cumplía con los estándares.

Johnson indicó que los asesinatos en Hopkins son "inusuales" y que los policías quedaron conmocionados por lo que vieron.

"Se lo vi en las caras, que este iba a ser uno de esos episodios que recordarán toda su carrera, quizás toda la vida", expresó Johnson.