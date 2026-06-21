Vance y funcionarios iraníes inician diálogo nuclear en Suiza

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y altos funcionarios iraníes llegaron el domingo a Suiza para ayudar a iniciar formalmente las negociaciones con líderes iraníes sobre el programa nuclear de Teherán, consolidar el frágil acuerdo interino para poner fin a la guerra en Irán y mantener abierto el estrecho de Ormuz.

El marco se firmó la semana pasada, y ahora los principales negociadores de Estados Unidos e Irán están inmersos en una carrera de 60 días para alcanzar un acuerdo sobre los detalles técnicos, con enormes implicaciones para la economía mundial y la seguridad global.

Sin embargo, apenas días después de su firma, el acuerdo se veía puesto a prueba con una escalada de los combates en Líbano entre Israel y el grupo político y militar Hezbollah, respaldado por Irán — y por el posterior anuncio del ejército iraní de que había vuelto a cerrar la vía marítima vital por la que transita una quinta parte del petróleo y el gas natural comercializados en el mundo. Un nuevo alto el fuego en Líbano, negociado el sábado, parecía resistir.

"La pregunta que tenemos ante nosotros ahora es cuánto más podemos lograr juntos. ¿Podemos pasar página?", dijo Vance en breves comentarios mientras las conversaciones, bautizadas como la "Cumbre del Lago de Lucerna", se ponían en marcha. "¿Podemos cambiar las relaciones en Oriente Medio de forma permanente, o volvemos a hacer las cosas a la vieja usanza, que no es nuestra preferencia, pero ciertamente es algo que puede suceder".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las reuniones separadas comienzan primero

Vance se reunió primero con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del ejército, el mariscal de campo Asim Munir, quien ha servido como un intermediario clave entre Washington y Teherán durante todo el conflicto.

"¿Qué tal, hombre? Qué bueno verle", dijo Vance en un cálido saludo a Munir, que dirige el ejército paquistaní.

Sharif se reunió por separado con el presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, quien encabeza la delegación de Teherán, y con el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi.

También había mediadores de Qatar en el complejo turístico en la ladera de la montaña cerca del lago de Lucerna.

Rafael Grossi, jefe del organismo de control nuclear de la ONU — el Organismo Internacional de Energía Atómica — se reunió con el ministro suizo de Exteriores, Ignazio Cassis, al margen del encuentro. La agencia supervisó el cumplimiento el acuerdo nuclear de 2015 negociado entre Estados Unidos e Irán bajo el gobierno demócrata de Obama. Trump, republicano, retiró a Estados Unidos del acuerdo en 2018.

La prioridad de Irán durante las negociaciones será la guerra en curso entre Israel y Líbano, dijo el domingo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, a la agencia estatal de noticias de Irán.

Irán insiste en que la implementación del acuerdo comience con la parte del texto que pide el cese de todas las guerras, incluida la entre Israel y Hezbollah. Baghaei dijo que Estados Unidos "ha sido incapaz o no ha estado dispuesto" a obligar a Israel a respetar el alto el fuego.

Funcionarios iraníes iban a celebrar sus propias reuniones con mediadores paquistaníes y qataríes antes de una reunión cuatripartita prevista que incluiría al equipo negociador de Estados Unidos.

Irán está abordando las negociaciones con cautela dada su experiencia previa con las negociaciones con Estados Unidos sobre la cuestión nuclear, que dos veces en el último año han sido interrumpidas por ataques masivos contra el país. "La implementación de cualquier documento es más importante que su firma", dijo Baghaei el domingo.

Pero el presidente de Irán añadió que Irán mantendrá su derecho a un programa nuclear.

"Lo que es seguro es que nunca retrocederemos del derecho a enriquecer uranio, y la otra parte también se ve obligada a aceptarlo", dijo el domingo el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, según los medios estatales de Irán.

Una reunión aplazada vuelve a estar en marcha

En un principio, Vance tenía previsto llegar el viernes al complejo turístico de Bürgenstock, cerca de Lucerna, pero su salida de Estados Unidos se retrasó después de que los combates se intensificaran en Líbano y funcionarios iraníes cancelaran los planes de asistir a las conversaciones.

El Comando Central de Estados Unidos cuestionó la afirmación de Irán de que había vuelto a cerrar el estrecho y señaló que las fuerzas estadounidenses seguían monitoreando la situación para garantizar que el tráfico continúe fluyendo por la vía marítima. Vance ha afirmado que millones de barriles de petróleo han pasado por el estrecho en los últimos días.

Vance salió de Estados Unidos poco después de que la televisión estatal iraní informara que los negociadores de Irán habían llegado a Suiza.

El vicepresidente se suma al enviado especial Steve Witkoff y a Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, para las conversaciones del domingo. Witkoff y Kushner ya estaban en el lugar en Suiza antes que Vance para comenzar a revisar los detalles técnicos de las conversaciones nucleares.

Vance y su esposa, la segunda dama Usha Vance, llegaron a la base aérea de Emmen, a las afueras de Lucerna, poco antes de las 6 de la mañana, hora local, según su oficina.

Aunque Vance indicó que planeaba estar en Suiza solo "un día o dos", dejando que gran parte de las negociaciones detalladas sean encabezadas por Witkoff y Kushner, su papel en las conversaciones ha incrementado el escrutinio sobre el vicepresidente en un momento en que está considerando activamente una candidatura presidencial para 2028.

El acuerdo ha generado mucha controversia

Trump y Vance han recibido duras críticas de sectores de su propio partido por el acuerdo, y los republicanos de línea dura lo han comparado desfavorablemente con un pacto nuclear firmado por el gobierno de Obama, del que Trump y el Partido Republicano han insistido que no hizo nada para terminar realmente con el programa nuclear de Irán.

El acuerdo firmado por Trump y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, permite de inmediato a Teherán vender su petróleo libremente y allana el camino para que Irán acceda a miles de millones de dólares en activos que actualmente están congelados. También pide a Irán que diluya su reserva de uranio altamente enriquecido, que se cree está enterrada bajo instalaciones nucleares que fueron objetivo de ataques de Estados Unidos el verano pasado.

El acuerdo establece que los buques comerciales pueden pasar por el estrecho de Ormuz durante 60 días sin cargo, pero no excluye futuras tarifas impuestas por Irán. Trump lanzó el sábado su propia amenaza de imponer peajes de Estados Unidos en el estrecho si no hay un acuerdo con Irán en 60 días, e insistió en una publicación en redes sociales en que el dinero sería por "servicios prestados como el Ángel Guardián de los países de Oriente Medio".

El gobierno de Trump ha estado trabajando para tranquilizar a los mercados globales de que la guerra en Irán ha sido apenas un bache en los precios del petróleo, mientras los estadounidenses se han quejado de que el conflicto resultó en un aumento de los precios de la gasolina antes de los meses de mayor viaje del verano. Después de que la Casa Blanca anunciara el acuerdo hace una semana, los futuros del petróleo cayeron casi un 8% — y se espera que los mercados sigan de cerca el progreso de las conversaciones cuando abran para operar el domingo por la noche.

Para complicar aún más la situación, ni Israel ni Hezbollah han firmado el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha prometido mantener a sus fuerzas en el sur de Líbano hasta que se elimine cualquier amenaza para Israel. Hezbollah se ha negado a detener sus ataques a menos que Israel se comprometa a retirarse de Líbano.

Los combates entre Israel y Hezbollah en los primeros días posteriores al acuerdo entre Estados Unidos e Irán dejaron 47 muertos en Líbano, así como cuatro soldados israelíes.