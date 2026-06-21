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Interapas atiende 27 taponamientos por basura en drenajes

Durante la última semana, Interapas atendió 27 reportes de obstrucciones causadas por basura y escombro en la red sanitaria.

Por Rubén Pacheco

Junio 21, 2026 01:31 p.m.
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      Los residuos sólidos continúan siendo una de las principales causas de problemas en la red sanitaria de la zona metropolitana de San Luis Potosí. Durante la última semana, Interapas atendió 27 reportes de obstrucciones en el drenaje provocadas por basura, trapos, escombro y otros materiales que fueron arrojados a las tuberías.

      De acuerdo con el organismo operador, en ese mismo periodo se recibieron 68 reportes relacionados con la red sanitaria, por lo que cerca del 40 por ciento de las incidencias estuvieron vinculadas con taponamientos generados por residuos acumulados en el sistema de alcantarillado.

      Las obstrucciones suelen derivar en fugas y escurrimientos de aguas residuales, situación que obliga a realizar trabajos constantes de limpieza y desazolve. Tan solo en los últimos días, las cuadrillas operativas intervinieron más de siete mil metros de tubería para restablecer el funcionamiento adecuado de la infraestructura.

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      Entre las acciones realizadas destaca la atención de un tramo de la Calzada de Guadalupe, en la colonia Tepeyac, donde fue retirada una importante cantidad de grava, lodo y escombro acumulados dentro de la red. Asimismo, en la calle Diana Laura, de la colonia La Hacienda, se controló una fuga de aguas residuales ocasionada por basura y trapos que impedían el flujo normal del drenaje.

      Las labores también se extendieron a la calle Montes Blancos, en Lomas Segunda Sección, así como a diversos sectores de Soledad de Graciano Sánchez, entre ellos Quintas de la Hacienda, Hogares Obreros, San Felipe, Privadas de la Hacienda, San Francisco y la zona Centro.

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