Retirarán logotipos oficiales de apoyos alimentarios

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Como parte del blindaje electoral, el Programa de Seguridad Alimentaria tendrá modificaciones en el esquema de entrega, consistente en que las cajas donde se almacenan los productos, ya no contarán con logotipos gubernamentales.

Así lo anunció María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), quien expuso que las mismas serán de color blanco y negro.

En entrevista, asumió que más que un tema de regulación para cumplir con las disposiciones jurídicas, se trata de una cuestión de capacitación con los delegados Y el personal de la dependencia estatal.

Sentenció que los funcionarios públicos tienen claro que no pueden hacer propaganda gubernamental durante el proceso electoral 2026 2027, a fin de no generar mensajes incorrectos entre la ciudadanía.

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Adelantó que si se detectan incumplimiento de la normatividad electoral o la comisión de otras omisiones, la Sedesore procederá a dar de baja a los trabajadores que incurran en irregularidades.

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Atajó que el comportamiento de un funcionario no puede afectar la imagen de una institución o de una administración, por ello, aseveró quien cometa alguna falta administrativa o de cualquier índole será sujeto de la sanción respectiva.

"En años anteriores,en el tema de elecciones Ceepac nos permite hacer la entrega de los programas sociales. Obviamente el blindaje de los logos, ya no los podemos tener y obviamente, el diseño de la caja va a cambiar", concluyó.