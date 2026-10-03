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"Víctima en Cornell fue defraudada"

Por AP

Octubre 03, 2026 03:00 a.m.
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"Víctima en Cornell fue defraudada"
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      Nueva York.- La mujer que acusó a miembros de una fraternidad de la Universidad de Cornell de violación tumultuaria fue "defraudada" por las personas obligadas a protegerla, incluida la policía del campus y el fiscal del condado, afirmó el viernes la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul.

      La gobernadora Hochul señaló en una conferencia de prensa que decidió designar a la fiscal general Letitia James como fiscal especial para que asuma el caso tras conocer "detalles preocupantes" sobre cómo las autoridades han manejado hasta ahora las denuncias de la mujer, incluido el hecho de que el fiscal de distrito cerrara el caso sin que nadie entrevistara a la denunciante ni a ninguna otra persona involucrada en la presunta agresión.

      "¿En qué mundo el fiscal de distrito ni siquiera la entrevista a ella, o a cualquier otra persona involucrada, o siquiera solicita la transcripción completa?", cuestionó Hochul. "Esta mujer, esta joven, ya había soportado algo absolutamente indecible. Y luego, a cada paso, fue defraudada por personas e instituciones con la obligación de protegerla".

      Hochul indicó que designó a James para supervisar el caso porque había perdido la confianza en la capacidad del fiscal de distrito local para manejarlo.

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