EU muestra a México tecnología para combatir drones del crimen

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Ciudad de México.— Empresas de Estados Unidos presentaron en México sistemas de aeronaves no tripuladas y tecnologías para detectar y neutralizar drones utilizados por organizaciones criminales, informó el embajador estadounidense Ronald Johnson.

El diplomático señaló que estas herramientas buscan fortalecer la cooperación bilateral ante las nuevas formas empleadas por grupos delictivos para traficar drogas, armas y personas.

"A medida que las organizaciones criminales se adaptan, nosotros estamos un paso adelante", afirmó Johnson mediante sus redes sociales.

La presentación se realizó en el contexto de la Operación Águila Alta, desplegada de manera coordinada por México y Estados Unidos a lo largo de la frontera común.

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Según el embajador, la estrategia tiene como objetivo identificar e interrumpir el uso de drones para facilitar actividades criminales. Cada país, aclaró, participa con operativos dentro de su propio territorio.

"Mediante la tecnología, la innovación y operaciones coordinadas enfrentamos amenazas en constante evolución y hacemos que nuestras comunidades estén más seguras", escribió.

Johnson indicó que sostuvo una reunión con compañías estadounidenses que mostraron sus avances en sistemas de aeronaves no tripuladas y equipos para contrarrestarlas.

Agregó que la cooperación incluye alianzas entre gobiernos y empresas privadas para mejorar la capacidad de detectar, interrumpir y cerrar las rutas utilizadas por las organizaciones delictivas.

La Embajada de Estados Unidos también destacó la detención en Chihuahua de Epifanio "N", alias "Pepa", así como el desmantelamiento de tres laboratorios clandestinos en la sierra de Guerrero.

Durante esa operación fueron aseguradas 3.4 toneladas de precursores químicos y miles de litros de sustancias presuntamente utilizadas para fabricar drogas sintéticas.