Vuelve a temblar en Afganistán

Kabul, Afganistán.- Un fuerte sismo de magnitud 6,3 sacudió el norte de Afganistán a primera hora del lunes, dejando al menos 20 muertos y más de 640 heridos, 25 de ellos en estado crítico, informó un funcionario de gestión de desastres. Las autoridades de salud advierten que ambas cifras podrían aumentar.

El epicentro del sismo se ubicó a 22 kilómetros (14 millas) al oeste-suroeste de la localidad de Kholm, a una profundidad de 28 kilómetros (17 millas), señaló el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus iniciales en inglés). La agencia informó que el terremoto ocurrió a las 12:59 de la madrugada, hora local.

En agosto, un temblor en el este de Afganistán provocó la muerte de más de 2.200 personas.

El país empobrecido a menudo enfrenta dificultades para responder a este tipo de desastres naturales, especialmente en regiones remotas. Las estructuras suelen ser de poca altura, construidas principalmente de concreto y ladrillo, con viviendas en áreas rurales y periféricas hechas de adobe y madera, muchas de ellas mal construidas.

El sismo del lunes también se sintió en Mazar-e-Sharif, la capital de la provincia de Balkh, en el norte del país, indicaron funcionarios afganos. En Mazar-e-Sharif, imágenes que circularon en redes sociales mostraron que el terremoto provocó algunos daños en la histórica Mezquita Azul. Varios ladrillos cayeron de los muros, pero la mezquita permaneció intacta. El sitio, de varios siglos de antigüedad, es uno de los lugares religiosos más venerados de Afganistán y un importante punto de reunión durante festivales islámicos y culturales.

El vocero adjunto de la Autoridad Nacional de Manejo de Desastres de Afganistán, Qari Taj Mohammad Hemat, dijo que el terremoto había sacudido las provincias de Balkh, Samangan, Sar-e-Pul y Kunduz.

Un residente y sobreviviente, Abdul Mubin, relató que estaba durmiendo en su negocio al momento en que ocurrió el temblor. “Vi que todo estaba destruido. Muchas casas quedaron destruidas, con los muebles y otras pertenencias bajo los escombros”.