Humberto crece a huracán categoría 3

Por AP

Septiembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Humberto crece a huracán categoría 3

Miami, Flo.- El clima tropical peligroso se intensificó el viernes en el océano Atlántico, ya que Humberto se convertía en un potente huracán de categoría 3, y un sistema que los meteorólogos denominaron “ciclón tropical nueve potencial” afecta el Caribe y apunta al sureste de EU.

El huracán Humberto tenía vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora (115 millas por hora), indicó en un aviso el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés). 

Durante el fin de semana, Humberto podría producir un oleaje y corrientes de resaca en las islas de Barlovento del norte, las Islas Vírgenes, Puerto Rico y las Bermudas, dijeron los meteorólogos.

Mientras tanto, se emitió una advertencia de tormenta tropical asociada con el potencial ciclo tropical nueve para el centro de las Bahamas. El centro de la perturbación tropical estaba a unos 90 kilómetros (55 millas) al nornoroeste de la punta oriental de Cuba, dijeron los meteorólogos. Tenía vientos máximos de 55 kilómetros por hora (35 millas por hora). Se emitió un aviso de tormenta tropical para varias partes del noroeste de las Bahamas.

