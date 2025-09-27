León XIV nombra a su reemplazo en El Vaticano

El papa realizó el viernes su primer gran nombramiento en el Vaticano al elegir a un experto legal italiano para reemplazarlo al frente de la oficina de la Santa Sede que evalúa las nominaciones de obispos en todo el mundo.

León XIV designó al arzobispo Filippo Iannone como prefecto del Dicasterio para los Obispos. El excardenal Robert Prevost, había dirigido esa importante oficina del Vaticano durante dos años hasta su elección como papa en mayo.