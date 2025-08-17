Zelenski se reunirá mañana con Trump

Kiev, Ucrania.- El presidente ucraniano Volodímir Zelenski se reunirá el lunes en Washington con su homólogo estadounidense Donald Trump, quien ha cambiado su postura al afirmar que un acuerdo de paz general, y no un alto el fuego, es el siguiente paso para poner fin a la guerra de 3 años y medio.

El abrupto cambio de Trump, alineándose con una postura sostenida por el mandatario ruso Vladímir Putin, se produjo en una publicación en redes sociales el sábado, horas después de que concluyeran una cumbre en Alaska que no produjo un acuerdo para detener los combates. Putin ha dicho durante mucho tiempo que Moscú no está interesada en una tregua temporal y, en su lugar, busca un acuerdo a largo plazo que tenga en cuenta los intereses del Kremlin.

Después de llamadas con Zelenski y líderes europeos, Trump publicó que “se comprometen por todos que la mejor manera de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es ir directamente a un Acuerdo de Paz, que pondría fin a la guerra, y no un mero Acuerdo de Alto el Fuego, que a menudo no se mantiene”.

La declaración de Trump de que se debería alcanzar un acuerdo de paz antes de un alto el fuego parece indicar que la forma de pensar de Trump respecto a la guerra está “cambiando hacia Putin”, un enfoque que permitirá a Moscú seguir combatiendo al tiempo que negocia, subrayó Nigel Gould-Davies, investigador principal del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en Londres.

Zelenski, que no fue invitado a Alaska para la cumbre, indicó que mantuvo una conversación “larga y significativa” con Trump a primera hora del sábado. Agregó que discutirán “todos los detalles relativos al fin de la matanza y la guerra” el lunes.

Será su primera visita a Estados Unidos desde que Trump lo reprendió públicamente por ser “irrespetuoso” durante un encuentro extraordinario en la Oficina Oval el 28 de febrero.

Zelenski reiteró la importancia de involucrar a los líderes europeos, que tampoco estuvieron en la cumbre. “Es importante que los europeos estén involucrados en cada etapa para asegurar garantías de seguridad confiables junto con EU”, dijo.