Zelenskyy afirma que Ucrania derribó drones Shahed en Oriente Medio

KIEV, Ucrania (AP) — Personal militar ucraniano derribó drones Shahed de fabricación iraní en varios países de Oriente Medio durante la guerra con Irán, afirmó el presidente Volodymyr Zelenskyy, quien describió las operaciones como parte de un esfuerzo más amplio para ayudar a sus socios a contrarrestar las mismas armas que Rusia utiliza en Ucrania.

Zelenskyy hizo su primer reconocimiento público de las operaciones el miércoles en declaraciones a periodistas, que estuvieron bajo embargo hasta el viernes. Afirmó que las fuerzas ucranianas participaron en operaciones activas en el extranjero con drones interceptores de producción nacional, los cuales ya fueron probados en combate para contrarrestar drones Shahed de fabricación iraní utilizados por Rusia en Ucrania.

"No se trataba de una misión de entrenamiento o ejercicios (militares), sino de apoyo para construir un sistema moderno de defensa aérea que realmente pueda funcionar", declaró Zelenskyy.

Ucrania participó en operaciones defensivas antes que Irán, Estados Unidos e Israel llegaran esta semana a un alto el fuego tentativo en Oriente Medio.

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Zelenskyy no identificó los países involucrados, pero aseguró que personal militar ucraniano operó en varias naciones, ayudando a fortalecer sus sistemas antiaéreos. Anteriormente había informado del despliegue de 228 expertos ucranianos a la región.

A cambio, Ucrania está recibiendo armamento para proteger su infraestructura energética, así como petróleo, diésel y, en algunos casos, acuerdos financieros, explicó.

El mandatario ucraniano señaló que los acuerdos reforzarán la estabilidad energética de Ucrania y describió estas alianzas como algo que se "comercializará" al tiempo que Kiev busca formalizar y ampliar su papel de exportación de defensa.

"Estamos ayudando a fortalecer su seguridad a cambio de contribuciones a la resistencia de nuestro país", afirmó. "Esto va mucho más allá que simplemente recibir dinero".

Ucrania enfrentará mayor presión

La revelación se produce en medio de preocupaciones de que el conflicto en Oriente Medio pueda desviar el apoyo militar occidental hacia Ucrania, en particular los suministros de defensa aérea.

Pero Zelenskyy afirmó que sus socios siguen suministrando misiles para los sistemas Patriot y añadió que en los últimos días recibió un nuevo lote, al tiempo que Ucrania trabaja con todos los socios para garantizar que sus defensas antiaéreas permanezcan firmes.

Advirtió que la próxima primavera y el verano serán difíciles para Ucrania debido a un aumento en la presión política y en el campo de batalla a medida que Estados Unidos se vuelca en la política interna y en sus elecciones.

Zelenskyy indicó que a extendido una invitación a los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner a visitar Kiev y propuso un formato trilateral con Moscú. Dijo que seguía sin estar claro si los enviados visitarán Kiev o si las conversaciones se llevarán a cabo en un tercer país.

Las conversaciones que encabeza Estados Unidos no han logrado avances en cuestiones clave, y la atención de Washington se ha desplazado al conflicto en Oriente Medio en un momento en que los ejércitos de Rusia y Ucrania se mantienen enfrascados en combate a lo largo de unos 1.250 kilómetros (800 millas) de frente.

Por otro lado, Zelenskyy expresó su esperanza en que los aliados occidentales de Ucrania restablezcan todas sus sanciones sobre el petróleo ruso, advirtiendo que cualquier flexibilización podría permitir a Moscú mantener su esfuerzo bélico y desprenderse de activos energéticos clave. Rusia ha estado obteniendo ganancias gracias al aumento en los precios mundiales de la energía, el cual fue resultado de los daños a la infraestructura de petróleo y gas en el Golfo y el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, una ruta marítima vital para los suministros mundiales de petróleo.

Ucrania ha intensificado sus ataques contra instalaciones energéticas rusas para diezmar sus ingresos petroleros a medida que subían los precios del petróleo y se flexibilizaban las sanciones de Estados Unidos. Zelenskyy afirmó que sus socios habían hecho un llamado a Kiev a reducir los ataques durante el bloqueo en el estrecho de Ormuz, pero sostuvo que el petróleo ruso tiene un impacto limitado en los mercados mundiales.

"No diré quién nos pidió hacer esto. Pero sí lo pidieron —es un hecho. Lo pidieron a distintos niveles, desde el político hasta el liderazgo militar", aseveró.

Putin declara tregua de Pascua y Ucrania está lista

Zelenskyy señaló que Ucrania está lista para reflejar cualquier paso de alto el fuego después que el presidente ruso Vladímir Putin anunció una tregua temporal con motivo de Pascua.

"Propusimos un alto el fuego durante los feriados de Pascua este año y actuaremos en consecuencia", dijo Zelenskyy el viernes en X. "La gente necesita una Pascua libre de amenazas y un movimiento real hacia la paz, y Rusia también tiene la oportunidad de no retomar los ataques después de la Pascua".

Putin declaró el jueves un alto el fuego de 32 horas durante el fin de semana de la Pascua ortodoxa, ordenando a las fuerzas rusas detener las hostilidades desde las 4:00 de la tarde del sábado hasta el final del domingo.

Los intentos anteriores de alto el fuego han tenido poco impacto, y ambas partes se han acusado mutuamente de violaciones.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, describió la medida de Putin como un gesto "humanitario", pero aclaró que Moscú sigue centrado en un acuerdo integral basado en sus demandas de larga data —un punto clave de fricción que ha impedido que ambas partes lleguen a un pacto.

Peskov también confirmó que el enviado de Putin, Kirill Dmitriev, está en Estados Unidos para sostener reuniones centradas en cuestiones económicas. Señaló que Dmitriev está llevando a cabo las reuniones en el marco de un grupo sobre cuestiones económicas que él ha encabezado, y añadió que no participa en las conversaciones sobre la guerra en Ucrania y que su viaje "no significa la reanudación de las conversaciones".

La visita de Dmitriev a Estados Unidos se produce justo antes de la terminación de la exención de sanciones de 30 días para el petróleo ruso.