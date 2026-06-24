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Seguridad

Activan operativo vial y de seguridad en el centro y Carranza

Esto, por la transmisión del juego México vs. Chequia y la Feria de la Torta

Por Redacción

Junio 24, 2026 12:52 p.m.
A
Foto: SSPC

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      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital activó un operativo de seguridad en el marco del partido de futbol México vs. Chequia.

      En la plaza del Carmen, el Gobierno de la Capital realizará la transmisión en vivo del partido así como la Feria de la Torta.

      Desde el mediodía, se disponen cierres viales en las calles Manuel José Othón, en el tramo de los Bravo a Morelos, y en la calle de Mariano Escobedo quedará cerrada en el tramo de av. Universidad a Álvaro Obregón

      Se mantendrá la presencia de oficiales de Guardia Municipal y el agrupamiento Centinelas en la plaza del Carmen así como en Fundadores y Armas

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      Se mantendrá, también, presencia en la av. Venustiano Carranza, así como en el jardín de Tequis y la glorieta González Bocanegra, ante la posible concentración de aficionados posterior al encuentro deportivo

      La SSPC capitalina informó que destinará un estado de fuerza de 100 elementos, dedicados a salvaguardar la integridad de las y los ciudadanos que disfrutan de la máxima fiesta del fútbol mundial.

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