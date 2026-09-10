Ocultaban 8.7 millones de cigarros ilegales en cargamento de papel

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México, 10 de septiembre de 2026 (EFE).- Autoridades federales decomisaron 8 millones 780 mil cigarrillos de contrabando en la aduana marítima de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El cargamento procedía de Hong Kong, China, y pretendía ingresar al país bajo una declaración falsa: los responsables aseguraban que el contenedor transportaba cajas de papel para empacar comida.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el aseguramiento fue resultado del seguimiento de alertas de riesgo y trabajos de inteligencia, mediante los cuales se detectó un posible intento de evadir las disposiciones fiscales y aduaneras mexicanas.

Descubren contenido falso del embarque

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El operativo fue realizado de manera conjunta por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Marina (Semar) y la SSPC.

Durante la inspección, las autoridades comprobaron que el contenido del embarque no coincidía con lo declarado y encontraron los millones de cigarrillos que buscaban ser introducidos ilegalmente al mercado nacional.

La mercancía quedó a disposición de las autoridades competentes para integrar la carpeta de investigación y determinar quiénes participaron en la importación.

Hasta el momento, las dependencias federales no han reportado personas detenidas ni han revelado el nombre de la empresa importadora o del destinatario del cargamento.

Puerto estratégico para el comercio

El decomiso ocurrió en el puerto de Lázaro Cárdenas, una de las principales entradas marítimas de mercancías procedentes de Asia.

Michoacán también enfrenta la presencia de grupos criminales que han diversificado sus actividades mediante la extorsión, el control territorial y el tráfico clandestino. Sin embargo, las autoridades no establecieron públicamente que el cargamento de cigarrillos estuviera relacionado con alguna organización delictiva.

El contrabando de tabaco afecta la recaudación fiscal y representa un problema sanitario, debido a que los productos ingresan al mercado sin cumplir necesariamente con las regulaciones, advertencias y controles establecidos en México.