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INE inicia sesión extraordinaria para proceso electoral 2026-2027

El consejero Arturo Castillo cuestionó la transparencia del INE en la elección de 2027.

Por El Universal

Septiembre 10, 2026 01:33 p.m.
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INE inicia sesión extraordinaria para proceso electoral 2026-2027
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 10 (EL UNIVERSAL).- Arranca la sesión extraordinaria del Consejo General del INE para dar inicio al Proceso Electoral 2026-2027, en medio de señalamientos de las mismas consejerías.

      Críticas internas al INE por proceso electoral 2026-2027

      "La elección de 2027 constituye el escenario perfecto para una elección cuestionada. El INE es un árbitro opaco que claudicó en su función de vigilar y auditar esta elección. Llegaremos al final de este proceso con votos contados, pero resultados cuestionables y ese es un fracaso político y democrático", criticó el consejero Arturo Castillo.

      Rechazo de Morena a acusaciones sobre árbitros electorales

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      Morena rechazó haber "comprado" a los árbitros electorales para el proceso 2026-2027. Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, aseguró que solo el PRI puede hablar de esas prácticas.

      "Yo creo que el proceso democrático que hemos vivido los últimos años ha sido producto de la lucha de los que hemos combatido al PRI y ellos son los únicos que pueden hablar de fraudes electorales", dijo.

      Ariadna Montiel fue cuestionada al respecto a su llegada al salón del Consejo General del INE, donde participará este jueves dando el posicionamiento de Morena ante el arranque del Proceso Electoral Federal 2026-2027.

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