A 11 años, no hay avances de los 43

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras reunirse en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum, los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa aseguraron que no hay avances y se van tristes, a casi 11 años de la desaparición.

Acusaron que se dejan caer líneas de investigación por la nueva tecnología que se utiliza, y que el fiscal del caso, Mauricio Pazarán, no da resultados.

Isidoro Vicario Aguilar, nuevo representante de los familiares de los 43, dijo: “Lamentablemente no tuvimos información” y calificó al encuentro de infructuoso.

Sobre el regreso de los expertos independientes para el caso, los afectados señalaron que la Presidenta les pidió que lo platicaran: “A ver qué pasa en estos días, ya se empieza a mover eso. Los padres íbamos con muchas expectativas, porque por lo menos de las últimas dos reuniones nos comentaron la confirmación del nuevo equipo de trabajo, y que una de las líneas que tenía que investigar o hacer el trabajo este equipo, es la relacionada con la línea telefónica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Lamentablemente no escuchamos avances. Fue una reunión como las que ha habido antes”, insistió Aguilar.

Indicó que la Presidenta manifestó que fortalecerá a la Fiscalía especial.

“Se van tristes y decepcionados, a 11 años ya de esos lamentables hechos de la desaparición de los 43 estudiantes y hoy, precisamente, en septiembre, pues no tenemos avances sustanciales que nos indiquen que nos acercamos a saber qué pasó la noche del 26, o que nos digan el paradero de los 43”, declaró.

Mario González, uno de los padres, acusó que, por el uso de tecnología, según avanzada, dejaron caer líneas de investigación y denunció un retroceso en las pesquisas: “Dejamos las líneas que verdaderamente iban dando resultados y le metimos a las líneas de investigación supuestamente con la nueva tecnología”, agregó. También comentaron que en la reunión se pidió la presentación del Centro Nacional de Inteligencia para que proporcionara información de los 800 folios con información, pero no se dio.

Sobre la extradición de Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal que está en Israel, y de Ulises Bernabé García, exjuez de barandilla de Iguala que se encuentra en Estados Unidos, el representante de los padres de los normalistas lamentó que no hay avances.

De las investigaciones que tienen que ver con 17 jóvenes detenidos y llevados a barandilla municipal, Aguilar lamentó que tampoco hay avances.

¿El nuevo fiscal no está dando resultados?, se cuestionó.

“Para mi punto de vista no, no ha tenido resultados que nos favorezcan”, respondió Emiliano Navarrete y precisó que las autoridades han sido incapaces en el caso.

Previo a otro aniversario de los hechos de septiembre de 2014, anunciaron acciones para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas y adelantaron que se prevé que la próxima reunión con Sheinbaum sea en noviembre.

En la mañanera, la Mandataria federal dijo que en la reunión con los padres de los 43 normalistas se les presentarían avances, entre ellos los análisis de las llamadas telefónicas durante su desaparición.