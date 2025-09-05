Ecología y Conagua reforestan la Sta Rosa

CIUDAD VALLES.- Entre la Comisión Nacional del Agua y la dirección de Ecología organizaron un acto de reforestación en la colonia Santa Rosa, evento en el que participaron varias dependencias locales y grupos ambientales.

En el evento, de acuerdo con datos de Ecología, hubo un plantado de más de 100 árboles, como parte de las acciones que el Gobierno federal organiza en el Plan Hídrico Nacional, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Acudieron dependencias de medio ambiente, ciudadanos y vecinos de Santa Rosa, aunque una agrupación, compuesta por Ena Buenfil y Selva Teenek, calificó al evento como una farsa y como un acto político para tomarse la foto.

La dirección de Ecología refirió que la invitación la realizó Conagua y que cada agrupación o dependencia llegó a la hora que pudo y colaboró con las cepas como se pudo acomodar.

