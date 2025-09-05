logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡RADIANTE EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡RADIANTE EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Ecología y Conagua reforestan la Sta Rosa

Por Redacción

Septiembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Ecología y Conagua reforestan la Sta Rosa

CIUDAD VALLES.- Entre la Comisión Nacional del Agua y la dirección de Ecología organizaron un acto de reforestación en la colonia Santa Rosa, evento en el que participaron varias dependencias locales y grupos ambientales.

En el evento, de acuerdo con datos de Ecología, hubo un plantado de más de 100 árboles, como parte de las acciones que el Gobierno federal organiza en el Plan Hídrico Nacional, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Acudieron dependencias de medio ambiente, ciudadanos y vecinos de Santa Rosa, aunque una agrupación, compuesta por Ena Buenfil y Selva Teenek, calificó al evento como una farsa y como un acto político para tomarse la foto.

La dirección de Ecología refirió que la invitación la realizó Conagua y que cada agrupación o dependencia llegó a la hora que pudo y colaboró con las cepas como se pudo acomodar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Acerca el Conafe los servicios educativos
Acerca el Conafe los servicios educativos

Acerca el Conafe los servicios educativos

SLP

Carmen Hernández

Ultiman detalles de Feria del Empleo
Ultiman detalles de Feria del Empleo

Ultiman detalles de Feria del Empleo

SLP

Carmen Hernández

Se ofertarán fuentes laborales con prestaciones de ley

Invita el ICAT a curso de Word
Invita el ICAT a curso de Word

Invita el ICAT a curso de Word

SLP

Carmen Hernández

Visita titular de Cultura el museo Tamuantzán
Visita titular de Cultura el museo Tamuantzán

Visita titular de Cultura el museo Tamuantzán

SLP

Miguel Barragán

Está cerrado el lugar, sin energía eléctrica ni agua